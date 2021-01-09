فتاة عُمانية تشكو أفعال مديرها الوافد المشينة وتستغيث:”ما في حد يوقفه عند حده”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديثاً للفتاة العمانية جهينة الحوسني، تشكو فيه من تعرضها للاضطهاد في الشركة التي تعمل بها.

جهينة الحوسني تشكو من ظلم مديرها الوافد

وقالت المواطنة العمانية جهينة الحوسني في المقطع المتداول والذي أثار تفاعلاً واسعاً ورصدته (وطن): “ما كلف خاطرة وقال لك ما شاء الله انتي إنسانة، جهينة الساعة كم تجين، الساعة كم تروحين، الساعة كم تاكلين، ما في جهات مختصة توقفه عند حده”

وتابعت:”ترى والله نفسياتنا تعبت، أقل شيء يهددنا بالنقل، تحس حالك عماني قاعد بتخدم بلادك، ولو كنت مدير ما يحق لك ترفع صوتك على شخص”.

المدير الوافد يهدد الموظفين ويرفع صوته عليهم

وأضافت: “يرفع صوته على الموظفين، يهددهم بالنقل، يروحوا البيت يعيشوا حالة توتر، اللي أمها مريضة اللي أبوها تعبان، يجي يصرخ بالدنين، احترام ما في أبداً، يعني حرام تكسروا شخص طموح، إنسانية ما في، يا ريت يا جماعة شوفوا حل لهذا المدير، لأنه بجد تعبنا”

نحن نخدم وطننا

واستطردت الفتاة في شكواها:”إحنا كعمانيين، نطلع من بيوتنا تاركين أبهاتنا ومتغربين عشان نشتغل، تيجي أنت تهدد، ارتفعت حرارتي بسبب تهديده، احنا بنجي هنا حتى نخدم بلادنا، لنشتغل، مو أنت جاي تهدد، أكثر من موظف يعاني منه، لكن ما علينا المهم أنا أتكلم، لأني تعبت نفسياً”.

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موجة غضب واسعة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع شكوى المواطنة العمانية، وعلق أحد المغردين على حديثها: “اشتكي عليه قسم الرعاية العمالية وشركة الطاووس شركه وطنيه ومعروفه لمن كذالك معك قسم الموارد البشرية فالشركة اكتبو عنه رسالة انتي وزملاء العمل ورسلوها للمدير الإداري وشوفوا هيش النتيجة”.

اشتكي عليه قسم الرعايه العماليه وشركة الطاؤوس شركه وطنيه ومعروفه لمن كذالك معك قسم الموارد البشرية فالشركه اكتبو عنه رساله انتي وزملاء العمل ورسلوها للمدير الإداري وشوفو هيش النتيجه — ABU Azzan🇴🇲 (@ae_rashdi) January 4, 2021

أما مغرد آخر فتحدث عن تجربته في نفس الشركة وقال: “لي يقول هاذي شركه وطنيه يدخل مكاتب واذا حصل عمانيين داخل إدارة غير كمين نفر يخبرني انا داومت معهم ٣ سنوات ولم استلم راتبي شهر واحد كامل لما اشتكيت انفصلة من عمل وهاذا حالين بدون عمل سنتين بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل والله يردلك حقك منهم”.

الي يقول هاذي شركه وطنيه يدخل مكاتب واذاحصل عمانيين داخل اداره غير كمين نفر يخبرني انا داومت معهم ٣ سنوات ولم استلم راتبي شهر واحد كامل لما اشتكيت انفصلة من عمل وهاذا حالين بدون عمل سنتين بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل والله يردلك حقك منهم — يونس المحروقي (@s53cWkFVcrxWBee) January 4, 2021

أما الثالث فكتب: “يسعد مسائكم جميعا هنا نوجه كلمات إلى معالي وزير العمل نحتاج لوائح تكفل احترام المواطن وتحفظ كرامته كثرة هذه المشكلة في القطاع الخاص المدير وافد يتطاول على ابن البلد و يهدده بنقل وخاصة الموظفات مستهدفات من بعض هذه الجالية تدخل الوزارة أصبح واجب وطني وأخلاقي ووضع تشريعات رادعة”.

يسعد مسائكم جميعا هنا نوجه كلمات إلى معالي وزير العمل نحتاج لوائح تكفل احترام المواطن وتحفظ كرامته كثرة هذه المشكلة في القطاع الخاص المدير وافد يتطاول على ابن البلد و يهدده بنقل وخاصة الموظفات مستهدفات من بعض هذه الجالية تدخل الوزارة أصبح واجب وطني وأخلاقي ووضع تشريعات رادعة — عبدالله السالمي (@PTVTMTtexu8jEyP) January 4, 2021

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