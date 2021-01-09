تصدرت الفنانة المصرية عبير صبري قائمة البحث عبر موقع جوجل، وذلك بعد حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”، والمذاع على قناة الحياة، وذلك بسبب تصريحات مثيرة قالتها لأول مرة حول حياتها الشخصية.

عبير صبري

وقالت عبير صبري خلال حديثها بالبرنامج بأنها ترغب بالعودة لارتداء الحجاب مرة أخرى، معبرة عن ندمها بأنها خلعته.

مشاهد الإثارة اللي أدتها في بداية حياتي

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي، أمس الجمعة، قائلة: “مشاهد الإثارة اللي أدتها في بداية حياتي الفنية حققت الكثير من نجوميتي، وأي ممثل أو ممثلة في البداية تكون موهبته الفنية غير مُثقلة، فبالتالي تعتمد على أشياء أُخرى وهي الشكل، أو أدوار مثيرة للجدل”.

وأوضحت: “دائمًا الناس بتبص على إن الممثلة حلوة ولا لأ، ونسبة الأدوار الجريئة التي تقوم بها، وده في البداية، لكن بعد كده الموهبة هي اللي بتكمل”.

لا مجال للنقاش لأوامر الوالد

وتابعت عبير صبرى: “كنت فى الجامعة وتحملت العديد من الأشياء وتعليم إخواتى وتوفير كافة الطلبات، ووالدى كان قوى ومحترم، ولأنه كان عسكرى كان من الممكن يكون فى تعامل بقوة ولا مجال للنقاش لأوامر الوالد”.

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وتابعت صبرى: “أمى كانت أصعب فى تعاملها لأنها عصبية، وعلى الرغم أن والدى كان بيضربنى بالحزام بس كان حنين، وحلمت قبل وفاة والدى بأربع سنين إنه سيتوفى، والحمد لله أن الله أخفى عننا علم الغيب”.

عبير صبري وزنزانة 7

وفى سياق آخر، عرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم “زنزانة 7″، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل “إسعاف يونس” مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية.

وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.

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