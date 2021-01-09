رهف القنون “فقدت عقلها بعد انفصالها” .. شاهد الصورة التي نشرتها وأغضبت المتابعين!

أثارت الشابة السعودية رهف القنون جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعيّ بتصرّف جديد بعدما انفصلت مؤخراً عن زوجها.

ونشرت رهف القنون عبر سناب شات صورةً وهي تقوم بنزع حواجبها، ووضعت سؤالاً مثيراً على الصورة قالت فيه: “ما هي المعصية والذنب الكبير الذي يطرد المراة من رحمة الرب بأنها تنظف حواجبها؟”.

وأثار سؤال رهف القنون جدلاً بين المغرّدين، فقال أحدهم: “لا ننسى انها كانت بالسعودية. اسهل من كندا. فطبيعي ان كل مُحرم بنسبه لها قد حُل! “.

وكتب ثانٍ: “ما خلت من الدعارة شيء والآن تتحدث عن المعاصي !!”.

ما خلت من الدعارة شيء

والآن تتحدث عن المعاصي !! — حرف (@i_7rv) January 9, 2021

وقال مغرد ثالث: “مريضة انتي ما خليتي حرام ما سويتيه لا تقعدين تحللين باشياء مالك دخل فيها خلاص انكتمي مالنا دخل بحواجبك”.

مرىِضة انتي ما خليتي حرام ما سويتيه لا تقعدين تحللين باشياء مالك دخل فيها خلاص انكتمي مالنا دخل بحواجبك — Latte’ (@_cljj) January 9, 2021

رهف القنون تتعرى بعد انفصالها!

وفي ظهور جديد للشابة السعودية رهف القنون بعد انفصالها عن زوجها والد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، نشرت “القنون” صور عارية.

وظهرت رهف القنون عارية داخل حوض استحمام، وعلى ذراعها وشم كبير، وتحمل في يدها كأساً به مشروب، وتضع “ماسك” على وجهها.

سبب انفصال رهف

وقبل أيام فاجأت رهف القنون متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة.

وعن السبب في انفصالها، قالت “رهف”؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد “ولخبطة في میولي”.

وتابعت “القنون”: “لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها”.

زوج رهف القنون يتوعدها!

وفي أول رد فعل من زوج رهف بعدما أعلنت انفصالها عنه، أكّد الكونغولي لوفولو أندي أنّ رهف أخذت طفلتهما “بانا” وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.حسبما قال

وتوعد “أندي” رهف، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

وكتب والد طفلة رهف على موقع “إنستغرام”: “لم نعد أنا ورھف سویًا.. لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن”.

رهف القنون تبحث عن “فتاة” لإقامة علاقة معها!

وأثارت رهف، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأول عقب انفصالها عن والد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، أعلنت خلاله أنها تبحث عن حبيبة.

ونشرت رهف صورتين عبر “سناب شات” رصدتهما “وطن”، علقت على إحداهما ساخرة: “لما الناس يحسبوني حزينة عشاني تركت الحبيب رقم عشرين، وناسيين إني قدرت أترك أهلي”.