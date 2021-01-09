أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق كتاب جديد للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، يحمل عنوان “عالمي الصغير”.

محمد بن راشد

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية يشارك ابن راشد عبر كتابه هذا ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم ذكريات من سنوات طفولته وشبابه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكّلت نظرته للحياة، وذلك ضمن قالب قصصي جذّاب ومشوّق يناسب الجمهور المستهدف بهذا العمل وهم النشء من سن 6 إلى 9 سنوات.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إلى أبنائي وبناتي، عندما كنت صغيراً، سعيت دائماً لتعلُّم مهارات جديدة، وخضت مغامرات عديدة في البر والبحر، وها أنا انقلها لكم يا أبنائي لتُلهمكم وتمنحكم متعة القراءة." من كتاب #عالمي_الصغيرhttps://t.co/2eU9pzEzR3 pic.twitter.com/JvaOsAthhr — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 9, 2021

فضيحة حاكم دبي مع الأميرة هيا بنت الحسين

ويشار إلى أن حاكم دبي تعرض لفضيحة على مستوى العالم مؤخرا بعد ما كشفته الأميرة هيا بنت الحسين، زوجته عقب هروبها من قصره في دبي إلى بريطانيا ومقاضاته أمام المحاكم البريطانية وما كشفته من فضائح له.

عالمي الصغير

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن إطلاق كتاب “عالمي الصغير” الذي تدور قصصه الخمس حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب، يأتي في إطار حرص محمد بن راشد على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير في المستقبل.

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حاكم دبي يخاطب القراء الصغار

وتتصدر الكتاب كلمات لحاكم دبي يخاطب فيها القرّاء الصغار، يقول فيها : “إلى أبنائي وبناتي، عندما كنت صغيراً، سعيت دائماً لتعلُّم مهارات جديدة، وخضت مغامرات عديدة في البر والبحر، وها أنا انقلها لكم يا أبنائي لتُلهمكم وتمنحكم متعة القراءة، لتتعرفوا من خلالها على قصص مستفادة من تجربتي وحياتي في الماضي، هكذا تعلمنا وتربينا”.

ويختتم بعبارة: “تعلّموا أن الأحلام العظيمة لا حدود لها”موه في نهاية القصة: من مثلك يا أمي؟، من يشبهك يا أمي؟”.

الإمارات

هذا وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بسبب ما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.

كما تتحدث التقارير الدولية عن حجم الاستنكار الدولي واسع النطاق لما تقوم به الإمارات من جرائم، وسجلها الأسود في حقوق الإنسان.

ويحاول ابن راشد وابن زايد من خلال هذه الأعمال ككتابه الأخير، تصدير فكرة وهمية للرأي العالمي عن التحضر والرقي في الإمارات والاهتمام بالإنسان، للتغطية على ملف حقوق الإنسان الكارثي هناك.

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