طار السعوديون فرحاً بالمصالحة الخليجية وبقرار بلادهم إعادة فتح الحدود مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من إغلاقها وفرض الحصار الجائر على الدوحة، واعتقال أي رأي معارض للقرارات السعودية.

فرحة سعودية

ونشر التلفزيوني السعودي تقريراً، رصدته “وطن”، تحدث فيه عن فرحة السعوديين بإتمام المصالحة الخليجية وفتح الحدود بين الدوحة والرياض قبل أيام، بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اندلاع الأزمة الخليجية.

القطريون اخوتنا

وحسب التقرير التلفزيوني، قال أحد المواطنين: “القطريين هم إخواننا، وشعب قطر إخوان لنا ونحن وهم شعب واحد”، فيما عبرت مواطنة عن فرحتها بالقول: “سعدنا كسعوديين بعودة العلاقات وخليجنا واحد، ونحن وقطر دولة واحدة وشعب واحد، وتربطنا علاقة دم وصلة، والله يديم علينا هذا التلاحم”.

الشعب القطري والسعودية أسرة واحدة

وقال آخر: “نرحب بعودة الأسرة الخليجية، الشعب القطري والسعودي أسرة واحدة”، وقال آخر: “اشتقنا لأهل قطر كثيراً”، وعقب مواطن آخر: “مرحباً بعودة العلاقات. ويشرفونا أهل قطر، ونحن فرحون ونتشرف بهم دائماً”.

اعتقال العودة وغيره من المعارضين

الجدير ذكره، أن السلطات السعودية اعتقلت خلال سنوات الحصار عدد من الداعين للمصالحة مع قطر، أبرزهم الداعية سلمان العودة والذي يحاكم في المملكة ومسجون في ظروف قاسية.

الجدير ذكره، أن الكويت أعلنت في الرابع من يناير الجاري، توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، ومعالجة جميع المواضيع ذات الصلة، فيما أكدت قمة العلا التي استضافتها السعودية إنهاء الأزمة الخليجية وطي صفحة الخلاف، مشددة على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.

وشددت على تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار، ورحب بيان القمة بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف، مؤكدة على ضرورة التماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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