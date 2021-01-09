بعد أن رضخ ابن سلمان أمام الأمير تميم.. الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى قطر الصغيرة جداً!

قالت الخطوط الجوية السعودية، السبت، أنها استأنفت رحلاتها من مدينتي الرياض وجدة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من يناير لهذا العام.

الخطوط الجوية السعودية

وستستأنف “الجوية السعودية” رحلاتها إلى الدوحة بواقع 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، بحسب بيان رسمي صادر عنها.

⁧#الخطوط_السعودية تستأنف تشغيل رحلاتها من #الرياض و #جدة إلى #الدوحة ، بواقع 4 رحلات أسبوعياً من الرياض، و3 رحلات أسبوعياً من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الإثنين ١١يناير عند الساعة ٤:٤٠ مساء بتوقيت الرياض. pic.twitter.com/P0jxxr1Izz — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) January 9, 2021

رحلات من الرياض للدوحة

ولفتت إلى إنه أولى رحلاتها من الرياض من الدوحة ستكون الاثنين في الساعة 4:40 مساء بتوقيت العاصمة السعودية.

ويأتي استئناف شركة “الخطوط الجوية السعودية” رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

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قمة العلا

وشهدت “قمة العلا”، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية والبرية وفتح الحدود بين البلدين.

حصار قطر

وكانت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومعهم مصر، قد اعلنوا مقاطعة وحصار دولة قطر منذ يناير للعام 2017، وذلك بتهم لها علاقة بدعم الدوحة للإرهاب وتقويض الأنظمة العربية الحاكمة فترة الربيع العربي، الأمر الذي نفته قطر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تعمل في مضمار الإرادة العربية والخليجية المجتمعة، ولم تقم بأي من تلك الاتهامات.

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