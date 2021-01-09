“شعوري طيب وما يوصف”.. السعوديون يستقبلون القطريين بالورود وهذا ما جرى بعد دخول أول سيارة معبر سلوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية وإماراتية، مقاطع فيديو من الحدود السعودية القطرية لأول سيارة دخلت من الدوحة إلى الرياض، وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية الذي جرى التوصل إليه بوساطة كويتية أمريكية.

أول سيارة قطرية تدخل معبر سلوى

وأظهر مقاطع الفيديو الذي رصدتها “وطن”، دخول أول سيارة قطرية من معبر سلوى الحدودي، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بين البلدين، حيث فتحت دول الحصار اليوم السبت حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر.

شاهد.. بدء دخول المواطنين القطريين للسعودية بعد إعادة فتح #منفذ_سلوى الحدودي بين البلدين. pic.twitter.com/TAhCkk8dUM — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 9, 2021

شعوري طيب وما يوصف

وفي مقطع فيديو آخر، رصدته “وطن”، قال أول مسافر قطري دخل المملكة: “شعوري طيب وما يوصف، السعودية هي الشقيقة الكبرى والسعودية وقطر بلد واحد أفرحتونا باستقبالكم بالورود”.

منفذ سلوى الحدودي

وفي السياق، أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك بالسعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، أن منفذ سلوى الحدودي، يعتبر شريانًا حيويًّا لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية.

وأضاف الحقباني: “نؤكد جاهزيتنا لاستقبال ضيوف المملكة القادمين عبر منفذ سلوى الحدودي، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريان حيوي لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية، وعنصرًا مهمًّا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين”.

الجدير ذكره، أن إدارة الجمارك، أعلنت صباح السبت، جاهزيتها لاستقبال القطريين عبر منفذ سلوى الحدودي، في الوقت الذي قام فيه حرس الحدود بإزالة الحواجز الأسمنتية في عدد من المواقع بمنفذ سلوى.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك