“اكتشف قطر”.. الدوحة تضع شروطاً أمام السعوديين قبل دخول أراضيها وهذا ما عليهم الالتزام به

وضعت قطر شروطاً لدخول السعوديين إلى أراضيها، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات والشروط التي حددتها بالتزامن مع فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية مع السعودية، وذلك بعد اتفاق المصالحة بين البلدين الذي توج بتفاهمات قمة العلا.

شروط دخول السعوديين

وحدد مكتب الاتصال الحكومي القطري، وفق بيان رصدته “وطن”، الشروط والإجراءات وبناء على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، موضحاً أنه تقرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي اعتباراً من اليوم السبت.

بيان مكتب الاتصال الحكومي حول إجراءات الخروج والدخول من وإلى دولة #قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي في ظل تدابير التصدي لجائحة كورونا. https://t.co/WW8HNyFwYD — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) January 9, 2021

منفذ ابو سمرة الحدودي

وأكدت الدوحة أنه ‏‎يلتزم جميع القادمين إلى الدوحة عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة، كما يخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني لـ ”اكتشف قطر” قبل الوصول إلى الدوحة.

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تطبيق احترازي

وأوضح الاتصال الحكومي، أنه يجب على المسافرين من قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد، حيث يوقع جميع القادمين تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق “احتراز” المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.

الجدير ذكره، أن المسافرين بين البلدين يستعدون لعبور الحدود لأول مرة منذ فُرض على الدوحة يونيو/ حزيران 2017، حصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

فرض الحصار

وقطعت دول الحصار منذ تلك الفترة علاقاتها مع الدوحة، وأغلقت الأجواء والحدود البرية والبحرية، فيما أنهت المصالحة الخليجية التي رعتها الكويت بدعم أمريكي، الأزمة الخليجية وتمخض عنها تفاهمات تجب ما اتخذ من إجراءات لحصار قطر.

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