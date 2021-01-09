البطل عامر الشهري
البطل عامر الشهري
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البطل عامر الشهري حديث مواقع التواصل وهذا ما فعله “سوبرمان” السعودي بشجاعة دون تردد

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حالة تفاعل كبيرة، مع مشهد إنقاذ طفل سعودي قامت السيول بسحبه في منطقة عسير السعودية، على يد البطل عامر الشهري.

البطل عامر الشهري

ووثق المقطع المتداول لعملية الإنقاذ، لحظة انقضاض أحد الشبان داخل السيل، وإمساكه بالطفل الذي كادت المياه أن تنهي حياته، وبالفعل نجح في السيطرة عليه وإخراجه من المياه، بعد قدوم عدة أشخاص ومساعدتهم له.

ردود فعل واسعة

ودشن مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وسماً بعنوان “#البطل_عامر_الشهري”، وهو اسم الشاب الذي دخل وأنقذ الطفل من داخل السيل، كما وثقه مقطع الفيديو.

وعبر المغردون عن إعجابهم واحتفاءهم الكبير بما قام به الشاب السعودي البطل، من عملية إقدام وإيثار وتضحية من أجل إنقاذ روح الطفل الذي لولاه ربما لانتهت حياته بسبب سحب السيول له.

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين عبر الوسم قائلاً: “ما أحد يضحي بنفسه لأجل إنقاذ غيره إلا رجال شجاع صامل ما يهاب وهالفعل يعتبر اعلى درجات الشجاعة والإقدام”

وتابع:”الله خلق بين البشر أسود وهذا واحد منها بيض الله وجهك يا عامر وبيض الله وجه شايب رباك مثل هذا وشرواه من يستحقون نردد أساميهم ونشهر أفعالهم”.

انقاذ الطفل من الغرق

فيما كتب آخر مشيدا بشجاعة الشهري: “إنقاذ طفل من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة شجاعة البطل_عامر_الشهري بعد عون الله وتوفيقه كانت سببا في إنقاذ هذا الطفل.شكرا من الأعماق أستاذ عامر وأسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي أولادك ومالك وحلالك وأن يفرج عنك كرب الدنيا والآخرة كما فرجت هذه الكربه. تحياتي”.

ومغرد ثالث دون ما نصه: “رغْمَ مُحاولات منْعهِ خوفاً عليه، قاومَ السيل، ركضَ بشجاعة، لمْ يتردَّدْ وأبى إلّا أنْ يجسّد صورةً للشجاعةِ الحقيقية وأنْقذَ الغريق | وحيّ النّاسَ أبطالاً كعامِرْ | ”

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