شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حالة تفاعل كبيرة، مع مشهد إنقاذ طفل سعودي قامت السيول بسحبه في منطقة عسير السعودية، على يد البطل عامر الشهري.

البطل عامر الشهري

ووثق المقطع المتداول لعملية الإنقاذ، لحظة انقضاض أحد الشبان داخل السيل، وإمساكه بالطفل الذي كادت المياه أن تنهي حياته، وبالفعل نجح في السيطرة عليه وإخراجه من المياه، بعد قدوم عدة أشخاص ومساعدتهم له.

مقطع جديد يوثق ماقام به #البطل_عامر_الشهري في انقاذ طفل من الغرق في أحد ثربان بمنطقة #عسير يوم امس الاول جزاه الله خير pic.twitter.com/Wj5OENHpDJ — سالم آل سحمان (@SalemAlSehman) January 9, 2021

شاهد #البطل_عامر_الشهري لحضة انقاذة طفل جرفته سيول #أحد_ثربان التابع لمنطقة #عسير جزاه الله خير وكتب أجره pic.twitter.com/SMUtFdb0mE — علي الشهري🇸🇦 (@alixiv63) January 9, 2021

ردود فعل واسعة

ودشن مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وسماً بعنوان “#البطل_عامر_الشهري”، وهو اسم الشاب الذي دخل وأنقذ الطفل من داخل السيل، كما وثقه مقطع الفيديو.

وعبر المغردون عن إعجابهم واحتفاءهم الكبير بما قام به الشاب السعودي البطل، من عملية إقدام وإيثار وتضحية من أجل إنقاذ روح الطفل الذي لولاه ربما لانتهت حياته بسبب سحب السيول له.

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين عبر الوسم قائلاً: “ما أحد يضحي بنفسه لأجل إنقاذ غيره إلا رجال شجاع صامل ما يهاب وهالفعل يعتبر اعلى درجات الشجاعة والإقدام”

ما احد يضحي بنفسه لأجل انقاذ غيره إلا رجال شجاع صامل مايهاب وهالفعل يعتبر اعلى درجات الشجاعة والإقدام ، الله خلق بين البشر أسود وهذا واحد منها بيض الله وجهك يا عامر وبيض الله وجه شايب رباك مثل هذا وشرواه من يستحقون نردد اساميهم ونشهر افعالهم#البطل_عامر_الشهري#السعودية#الهلال pic.twitter.com/fPSen0BowH — محمد القحطاني (أبو عبدالكريم) (@qahtani_m1) January 9, 2021

وتابع:”الله خلق بين البشر أسود وهذا واحد منها بيض الله وجهك يا عامر وبيض الله وجه شايب رباك مثل هذا وشرواه من يستحقون نردد أساميهم ونشهر أفعالهم”.

انقاذ الطفل من الغرق

فيما كتب آخر مشيدا بشجاعة الشهري: “إنقاذ طفل من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة شجاعة البطل_عامر_الشهري بعد عون الله وتوفيقه كانت سببا في إنقاذ هذا الطفل.شكرا من الأعماق أستاذ عامر وأسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي أولادك ومالك وحلالك وأن يفرج عنك كرب الدنيا والآخرة كما فرجت هذه الكربه. تحياتي”.

إنقاذ طفل من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة شجاعة #البطل_عامر_الشهري بعد عون الله وتوفيقه كانت سببا في إنقاذ هذا الطفل.شكرا من الأعماق أستاذ عامر وأسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي أولادك ومالك وحلالك وأن يفرج عنك كرب الدنيا والآخرة كما فرجت هذه الكربه. تحياتي pic.twitter.com/Krauwltj7B — AbdulAziz (@abd1060) January 9, 2021

ومغرد ثالث دون ما نصه: “رغْمَ مُحاولات منْعهِ خوفاً عليه، قاومَ السيل، ركضَ بشجاعة، لمْ يتردَّدْ وأبى إلّا أنْ يجسّد صورةً للشجاعةِ الحقيقية وأنْقذَ الغريق | وحيّ النّاسَ أبطالاً كعامِرْ | ”

#البطل_عامر_الشهري رغْمَ مُحاولات منْعهِ خوفاً عليه ، قاومَ السيل ، ركضَ بشجاعة ، لمْ يتردَّدْ

وأبى إلّا أنْ يجسّد صورةً للشجاعةِ الحقيقية

وأنْقذَ الغريق | وحيّ النّاسَ أبطالاً كعامِرْ | 🍃 الشجاعةُ في مقطع 👇🏻 pic.twitter.com/Aaf6O4a9f7 — يحيى رياني (@ryany_2015) January 9, 2021

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