أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، كل من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، ومعه ثلاثة أخرين منهم ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات.

محكمة الجنايات

وبحسب ما قالت وسائل إعلام مصرية، فإن “المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل، أحال أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، و3 آخرين هم “منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الأفريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، تم احالتهم جميعاً محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع”.

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رئيس هيئة الفحص والتحقيق

و كان المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمر بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة، للفصل بحكم جنائي نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.

تفاصيل القضية

جدير بالإشارة إن تفاصيل القضية ترجع لتقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه المتهمين الأربعة، بأنهم قد حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة المدينة، وصدر أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وهو ما طعنت عليه النيابة.

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