تسبب حديث لرئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد أويحيى خلال محاكمته اليوم، السبت، بموجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صفائح من الذهب من طرف أمراء الخليج

وقال أحمد أويحيى إنه كان يتلقى “صفائح من الذهب من طرف أمراء الخليج”، وقام ببيعها.

ماقاله #أحمد_أويحيى خلال إستئناف محاكمته اليوم

أويحيى: كنت اتلقى صفائح من الذهب من طرف أمراء الخليج وقمت ببيعها في السوق الموازية.

أويحيى: قمت ببيع 60 سبيكة ذهب قدمت كهدية للرئاسة من طرف أمراء 4 دول من الخليج وقمت ببيعها في السوق السوداء بمبلغ 35 مليار سنتيم. pic.twitter.com/QmOwlY73JK — El Hayat TV (@elhayatonline) January 9, 2021

ووفق ما نقل موقع قناة “الحياة”، فإن رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، قال أمام هيئة المحكمة، حيث يحاكم في قضية تصنيع السيارات وتمويل العهدة الخامسة، بأنه باع “60 سبيكة ذهب قدمت كهدية للرئاسة من طرف أمراء 4 دول من الخليج وقمت ببيعها في السوق السوداء بمبلغ 350 مليون دينار”.

البنوك الجزائرية رفضت شراءها

وأوضح بأنه لجأ لبيع السبائك “لأن البنوك الجزائرية رفضت شراءها”، وأضاف بأنه “حوّل 600 مليون سنتيم” لزوجته.

وفي محاولته للدفاع عن نفسه قال لو كنت “سارقا لأخذت طائرة وبعت الذهب في الخارج”.

تصريحات أويحيى

وجاءت تصريحات أويحيى ردا على سؤال القاضي عن مصدر الأموال التي عثر عليها في حساباته البنكية والبريدية والمقدرة بحوالي 70 مليار سنتيم.

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وانطلقت اليوم السبت، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض الذي تقدم به محامو كل من رئيسي الحكومة الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، المتورطين الرئيسيين في القضية.

وتجري المحاكمة بتشكيلة قضائية جديدة للمرة الثالثة للمدانين، بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المدانين.

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