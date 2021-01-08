كشفت وسائل إعلام مصرية، التفاصيل الكاملة لاغتصاب طالبة في كلية الطب على يد سائق ادعى أنه رجل أعمال يسكن منطقة الهرم بالقاهرة، وذلك بعد أن استدرجها للعمل كمربية أطفال، وأقدم على جريمته النكراء أمام أطفاله.

وفي التفاصيل، فإن الفتاة هربت من منزل أهلها بعد موافقتهم على تزويجها عنوة بشاب تقدم لخطبتها على حساب استكمال تعليمها وزواجها بالشاب الذي تحبه، الأمر الذي دفعها للبحث عن عمل تتمكن من خلاله استكمال تعليمها.

وتواصلت الفتاة، مع رجل الأعمال المزعوم الذي نشر إعلان حاجته لمربية أطفال، لتمكث يومان في منزله قبل الجريمة، حيث فوجئت به يقتحم غرفتها فجراً ويراودها عن نفسها، لترفض بشدة، الأمر الذي دفعه لعرض الزواج العرفي وتهديدها لاحقاً بمسدسه حال رفضت الموافقة على طلباته.

وحسب تحقيقات النيابة، فإن الرجل تمكن من الاعتداء على الفتاة أمام أطفاله الصغار ثلاث مرات خلال أربع ساعات.

وكشفت التحقيقات كافة خيوط الجريمة وأكدت تعرض الفتاة للاحتيال والاغتصاب، فيما صدر أمر بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وعرضه والمجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.

وفي السياق، أشار تقرير الطب الشرعي، إلى تعرض الفتاة لاغتصاب وحشي من قبل المتهم، الذى واقعها بالإكراه وتحت تهديد السلاح فيما أفاد الكشف الطبي على المجني عليها، بوجود تهتك شديد وسحجات في جسد المجني عليها، ما يؤكد تعرضها لواقعة الاغتصاب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..