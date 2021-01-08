نزار الفارس يتوعد بفضح رانيا يوسف بهذا الأمر بعدما اتهمته بالتحرش بها في لقاء “المؤخرة”!

توعد الإعلامي العراقي، نزار الفارس، الفنانة المصرية رانيا يوسف، بالكشف عن المبلغ الذي دفعه لها نظير استضافتها في برنامج “مع الفارس” الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تصريحات الفنانة عن مؤخرتها والحجاب.

ونفى الفارس، وفق ما رصدت “وطن”، رداً على التهم التي وجهته الفنانة المصرية له بالتحرش بها، جميع التهم الموجهة له.

وكذّب الفارس الممثلة المصرية بشأن حديثها عن أنها لم تتقاضى جنيها واحدا مقابل الحوار.

وقدم الاعلامي العراقي اعتذاره للجماهير العربية بشأن الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعد استضافته لرانيا يوسف.

نزار الفارس مصدوم من تهمة التحرش برانيا يوسف!

وفي وقت سابق، عبر نزار الفارس، عن صدمته الشديدة واستغرابه من اتهام رانيا يوسف، له بالتحرش بها، وذلك بعد بسبب سؤاله لها عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها مؤخرة مميزة عن باقي الفنانات.

وقال نزار الفارس: “أشعر بالصدمة والاستغراب من اتهام رانيا يوسف لي بالتحرش بها، بينما كانت قد اعترفت لي بأنها سعيدة بحواري معها ولم تندم على ما قالته”.

واقترح الإعلامي العراقي على رانيا يوسف أن تعرض نفسها على طبيب نفسي في أقرب وقت، بسبب هذا التناقض، واتهاماتها “الشنيعة” له بحسب تعبيره.

وأشار الفارس إلى أن رانيا يوسف تسعى لتحوير الحقائق لتظهر بدور الضحية وتُلمع صفحتها بعد الهجوم الشديد عليها بسبب جرأة تصريحاتها، مضيفاً: “هي ليست ضحية، أنا الضحية، شعرت بالخجل من جوابها حول المؤخرة المميزة، وتضايقت جداً”.

وتابع الفارس: “بعد ما قالت مؤخرتي مميزة، واستشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث، نظرت إليها وصمتت وشعرت بالخجل”.

وأكد الإعلامي العراقي أنه بعد الحلقة أرسل لرانيا يوسف اعتذاراً في حال تسبب لها أي حرج، لكنها أجابته قائلة: “تعتذر على ماذا؟ على شيء لم تفعله”.

وأبدى الفارس استياءه الشديد، من هجوم رانيا يوسف عليه، حين قالت إنها فوجئت به وهو يطرح عليها سؤال المؤخرة، ورفضت ألا تحرجه، كونه ضيفا عليها بالقاهرة، واستقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاض أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها.

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