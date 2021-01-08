ملكة جمال مصر مريم جورج نسيت أنها ليست في غرفة نوم وهذا ما فعلته مع زوجها في دبي!

أثارت ملكة جمال مصر السابقة مريم جورج، جدلاً واسعاً إثر ظهورها الجريء وصورها الحميمة مع زوجها هاني نبيل أثناء تواجدهما في مكان عام في دبي حيث تقيم.

“مريم جورج وقبلة حميمة”

ونشرت مريم جورج صورها عبر “انستجرام”، والتي رصدتها “وطن”، وظهرت وهي تتبادل قبلة حميمة مع زوجها، وفي أحضانه في صور أخرى، وعلقت عليها: ” بونجور يا وظاويظ!”.

كما تحدت منتقديها بصورة أخرى وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير، يكشف مفاتنها بشكل صارخ، وصدرها المنفوخ، وعلقت: “قل ماشئت في مسبة عرضي! فالسكوت عن اللئيم جواب، لست عديمة الجواب، لكن الأسد لايرد على الكلاب”.

“وقاحة مريم جورج”

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من وقاحة مريم جورج وجرأتها بالظهور بهذا الشكل شبه عارية وفي أحضان زوجها الذي اتهموه بأنه لا يمت لجنس الرجال بصلة.

معاد به رجال قسم — جعفر يارب نسبته ١٠٠٪ (@x4hbx) January 8, 2021

الروج ماطبع — ndo (@theldiia) January 8, 2021

خير !!! — جعفر يارب نسبته ١٠٠٪ (@x4hbx) January 8, 2021

كما طالب المتابعون مريم جورج أن تقوم بحذف صور زوجها لشدة شبهه بالممثل السوري باسل خياط، خوفاً من أن يشتبه الأمر على الناس، ويخسر الممثل السوري سمعته بتصرفاتهما “الوقحة” على حد تعبيرهم.

وعع يعني يقلدون الاجانب — عائشة (@e5ra9yabala7a) January 8, 2021

باسل خياط 😱 — سيزهر قلبي 💜 (@5yalh7) January 9, 2021

من هي مريم جورج!

احتفلت مريم جورج بزفافها عام 2005 على هاني نبيل، بمشاركة الأهل والأصدقاء، وعدد كبير من عارضي الأزياء والنجوم في مختلف المجالات.

مريم جورج حاملة لقب مسابقة ملكة جمال مصر 2005 ومثلت مصر في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2005 ، وملكة جمال القارات في نفس العام ووصلت في المسابقة للدور القبل النهائي.

وفي أكتوبر 2013 ، سافرت مريم إلى سيول، كوريا الجنوبية لتمثيل بلادها بأنها “ملكة جمال مصر” في مسابقة ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ العالم سوبر تالنت عام 2013 ، وحصلت على لقب الوصيفة الاولى.

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