فضيحة جديدة في الكويت.. هكذا أوقع رجال المباحث بـ 3 موظفين كانوا يتلقون رشوة مقابل تسريب مستندات حساسة

تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت، من ضبط أربعة أشخاص وافدين من جنسية عربية، يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.

التحريات السرية كشفت التفاصيل

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان لها عبر “تويتر” رصدته “وطن”، أن التحريات السرية للإدارة العامة للمباحث الجنائية توصلت إلى قيام ثلاثة موظفين يعملون في إحدى المحاكم، بالإضافة إلى مندوب محامي، يقومون بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وبيعها.

الإعلام الأمني ":ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية يقومون بتصوير مستندات ملفات قضايا منظورة أمام احدى المحاكم وبيعها مقابل مبلغ من المال pic.twitter.com/D9H10tiHGy — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 8, 2021

وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم استصدار الإذن القانوني بعمل كمين محكم للمتهمين، وتم تزويد أحد المصادر السرية برقم قضية منظورة أمام المحكمة ومبلغ من المال وعند الاستلام والتسليم.

المتهمون اعترفوا بالحقيقة

وعلى إثر ذلك، تم إلقاء القبض على المتهمين وهم 4 من إحدى الجنسيات العربية وقد تم توثيق عملية ضبط الجناة بالواقعة المشار اليها.

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واعترف المتهمون في التحقيق بما نسب إليهم وأنهم يقومون بتصوير مستندات وملفات قضايا منظورة أمام المحكمة مقابل مبلغ من المال.

وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

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