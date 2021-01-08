” شاهد” ليفربول يتأهل إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على أستون فيلا برباعية ثمينة

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب فريق ” أستون فيلا”، بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت كلال الفريقين، على ملعب ” فيلا بارك”.

ومع الدقائق الأولى من بدء انطلاق أحداث الأول، ليأتي هدف التقدم للضيف ليفربول عن طريق اللاعب السنغالي ساديو ماني 28 عاماً، في الدقيقة الرابعة، ليعود فريق المستضيف ويسجل هدف التعادل في شباك ليفربول “الريدز” في الدقيقة ال 41 عن طريق اللاعب الإنجليزي “لوي باري” 17 عاماً، لينتهي نتيجة الشوط الأول بتعادل الفريقين.

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ثلاثة أهداف للريدز الإنجليزي

ومع أحداث مجريات الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين أستون فيلا وليفربول، وقد سجل الهدف الثاني لفريق ليفربول “الريدز” بواسطة اللاعب الدولي الهولندي” جيورجينهو فاينالدوم” 30 عاماً في الدقيقة ال 60، بينما جاء الهدف الثالث من توقيع السنغالي مرة أخرى خلال اللقاء “ساديو ماني” في الدقيقة ال 63.

وقد سجل هداف الدوري الإنجليزي ولاعب المنتخب المصري محمد صلاح الهدف الرابع لفريق ليفربول “الريدز” في الدقيقة ال 65، لتنتهي المباراة بين الضيف ” ليفربول” والمستضيف المنافس “أستون فيلا”، بأربع أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز ليفربول الإنجليزي” الريدز” الأحمر بعد منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بانتصاره الكبير على فريق أستون فيلا، ليتأهل إلى دور الرابع من الكأس.

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