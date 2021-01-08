“المحاكم ما فيها حب خشوم”.. علا الفارس توجه رسالة نارية للذباب وهذا ما قالته عن مصير مشغليهم

وجهت الإعلامية الأردنية، المذيعة بقناة الجزيرة، علا الفارس، رسالة نارية للذباب الإلكتروني الممول من الإمارات والسعودية، مستنكرة تعاطي شخصيات موثقة ومعروفة مع الأكاذيب التي يروجها.

علا الفارس: ذباب ممول بميزانيات ضخمة

وقال علا الفارس في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “ذباب ممول بميزانيات ضخمة ومفتوحة من قوتِ الشعوب يجلس خلف كيبورد يشتم ويسب ويلعن وتدعمه حسابات معروفة وموثقة تروج لأكاذيبه ومع ذلك لا يصمد تهزه كلمة”.

اضربوا رأسكم في أقرب حيط

وأضافت الفارس، موجهةً حديثها للذباب الإلكتروني: “اضربوا رأسكم في أقرب حيط لن تنالوا شيئا سوى مصيركم وهو السحب إلى المحاكم وهناك ما في حب خشوم”.

ذباب ممول بميزانيات ضخمة ومفتوحة من قوتِ الشعوب يجلس خلف كيبورد يشتم ويسب ويلعن وتدعمه حسابات معروفة وموثقة تروج لأكاذيبه ومع ذلك لا يصمد تهزه كلمة..

اضربوا راسكم في أقرب حيط لن تنالوا شيئا سوى مصيركم وهو السحب إلى المحاكم وهناك (ما في حب خشوم) 👃 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) January 8, 2021

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تفاعل وردود فعل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامية الأردنية مشيدين بجرأتها المعتادة، ساخرين من الذباب الإلكتروني الذي خسر هو أيضاً معركة حصار قطر.

حالياً عندهم بطالة بعد اخرست السنهم عن القطريين يبحثون عن متنفس آخر . — المراقِب الشرعي (@ALMURAQB_ASSAD) January 8, 2021

أخت الرجال عُلا — Motasem Kharabsheh 🇯🇴 (@kharabsheh10) January 8, 2021

حان الوقت للضرب بيد من حديد — Olaalfares army جيش علا الفارس (@OlaalfaresA) January 8, 2021

واااال قد ما فيه ناس مضغوطة منك .. — Rami hasan (@Ramihas09274815) January 8, 2021

كفو والله علا الفارس ،، — سالم المهندي 9️⃣ (@SalemAlmohanna9) January 8, 2021

الذباب الالكتروني

الجدير ذكره، أن الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي استهدف في الفترة الماضية الإعلامية الأردنية وزميلتها الإعلامية اللبنانية غادة عويس، حيث تم تلفيق الأكاذيب ودبلجة الصور للنيل منهن، الأمر الذي دفع عويس لرفع دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

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