الفاشینیستا الكویتیة شوق الھادي تفضح ما فعله بها والدها وتثير صدمة متابعيها!

كشفت الفاشینیستا الكویتیة شوق الھادي عن أمر صادم كان يقوم به والدها بحقها .

“اللي یفقد شيء یحس بقیمته”

وقالت شوق الھادي إنها تعرضت للعنف الجسدي من والدها، الأمر الذي أصاب متابعيها بالصدمة .

وقالت شوق في أول ظھور لھا بعد وفاة طلیقھا بدر الماص: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحین متعقدة من أشیاء بسبب أبوي والشخص اللي یفقد شيء یحس بقیمته”.

جاء ذلك في البرومو الترویجي الذي كشف عنه الإعلامي الكویتي صالح الراشد، والذي سیستضیف فرح الھادي عبر برنامج “سندریلا”، عبر شاشة atv الكویت.

شوق الهادي تنفي خطبتها

ومؤخرا نفت الفاشینیستا الكویتیة شوق الھادي الأنباء التي ترددت منذ أیام بشأن خطوبتھا للمدون الكویتي محسن النصار.

الموت يفجع شوق

وفي نوفمبر 2020 أفجع الموت شوق الهادي بعد وفاة طليقها بدر خالد الماص، وذلك إثر حادث سير مروع، وكتبت ترثيه في سلسلة تغريدات.

وبدر خالد الماص مواطن كويتي تزوج الفنانة شوق الهادي عام 2015، ثم انفصلا عام 2017 بسبب مشاكل زوجية.

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