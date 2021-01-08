البطل الأفريقي ” الأهلي المصري” يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على الضيف “سيراميكا” بهدفين نظيفين

حقق البطل الأفريقي وحامل اللقب الدوري السابق فريق الأهلي المصري على ضيفيه سيراميكا مساء يوم الجمعة الماضية، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المصري الممتاز على ملعب ” استاد السويس الجديد”.

وفشل فريق الأهلي المصري طيلة مجريات أحداث الشوط الأول أمام فريقيه المستضيف “سيراميكا”، ومحاولات المتكررة بالوصول إلى شباك حارس مرمى “سيراميكا كليوباترا” عامر عامر 33 عاماً، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين كلا المنافسين.

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هدفي الأهلي المصري

وبعد ربع ساعة من انطلاق مجريات الشوط الثاني بين الفريقين، نجح فريق الأهلي من هز شباك سيراميكا بهدف التقدم في الدقيقة ال79 بواسطة الهداف محمود عبد المنعم الشهير ب” كهربا” 26 عاماً، بينما سجل اللاعب المصري وليد سليمان في الدقيقة السادسة من الوقت البديل 36 عاماً، عن طريق تمريرة من اللاعب التونسي علي معلول، سجلها اللاعب على يسار حارس مرمى “سيراميكا”، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي المصري ” القرن” على المنافس بهدفين نظيفين.

#الأهلي يتخطى #سيراميكا_كليوباترا بثنائية نظيفة ⚽️

أحرز ثنائية الأهلى محمود كهربا فى الدقيقة ٧٩ ووليد سليمان فى الدقيقة ٩٦#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/JhDiCjtfI5 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 8, 2021

وبهذه النتيجة، نجح فريق الأهلي المصري “القرن” من استعادة صدارة الدوري بعد السيطرة عليه من قبل منافسه “الجونة” الأسبوع الماضي، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا في المركز السابع برصيد 7 نقاط، في الدوري المصري الممتاز.