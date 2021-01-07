“هل يتحوّل ترامب إلى يلتسين”.. عبدالله النفيسي يحذر قادة الخليج من انهيار الفدرالية الامريكية

تساءل المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي عن مدى تأثر الخليج العربي بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق باقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس رفضاً للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن.

عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هل يتحوّل ترمب إلى يلتسين Yeltsin أمريكي يُفضي إلى تعديل جذري للحالة الأمريكية كما حصل في الاتحاد السوفييتي 1991 وأيضاً في إطار انتخابات؟”.

هل يتحوّل ترمب إلى يلتسين Yeltsin أمريكي يُفضي إلى تعديل جذري للحاله الأمريكيه كما حصل في الإتحاد السوفييتي 1991وأيضاً في إطار إنتخابات ؟ هل ما يحصل في واشنطن مقدمات تاريخيه لانهيار ( الفدرالية)في الولايات المتحده ؟ كيف سيؤثر ذلك على الخليج العربي ؟ — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 7, 2021

انهيار الفدرالية الامريكية

وأضاف النفيسي، متسائلاً: “هل ما يحصل في واشنطن مقدمات تاريخيه لانهيار الفدرالية في الولايات المتحدة؟، كيف سيؤثر ذلك على الخليج العربي؟”.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المفكر الكويتي، معتبرين أن ما يحدث في أمريكا يؤثر بشكل أو آخر على المنطقة العربية والخليج العربي تحديداً.

يادكتور

بل هى الرمق الأخير لحكم الحمقى

قلتها كثيرا وقديما

الحمقى حكمو في عهد ترمب

وما تراه هو النزع الآخير

كورونا وترمب وجهان لعملة واحدة

الأولى نهاية إنهاك الجسد

والثانية نهاية إنهاك الفكر

وغدا عالم جميل

وعام جديد

بدون فيروس الجسد والفكر

خذها مني

ولا تستهن بكلامي

… — محمد الحربي … (@Fwaz20016) January 7, 2021

امور لخطبة و بلطجة

من ترامب وربعه البلطجية

وانتهت واخلصت 😀 😉

يعني الموضوع كان زوبعة في فنجال/فنجان pic.twitter.com/Y1iZkpVrQE — Bukhaled 🇰🇼 (@Qlms3d) January 7, 2021

الامور متجها الى الخراب — Waleed Ashour (@ashour848) January 7, 2021

على الجميع أن يستعد رأس النظام الدولي سينهار على الجميع لكن قبل ذلك يجب أشعال الحرب المدمرة بين العرب والفرس بالفتنة الشرقية https://t.co/gAHNCZ7xqz — Rean (@ReanTruth) January 7, 2021

الكونجرس الأمريكي

الجدير ذكره، أن مجلسا النواب والشيوخ، علقا الليلة الماضية، جلسة التصديق المشتركة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفوها بسرقة الانتخابات.

وشهدت العاصمة الأمريكية “واشنطن” أعمال شغب حرض عليها ترامب، وذلك رفضاً لنتائج الانتخابات وخسارته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

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