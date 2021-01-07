عبدالله النفيسي
عبدالله النفيسي
الهدهد

“هل يتحوّل ترامب إلى يلتسين”.. عبدالله النفيسي يحذر قادة الخليج من انهيار الفدرالية الامريكية

كتب وطن
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تساءل المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي عن مدى تأثر الخليج العربي بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق باقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس رفضاً للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن.

عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هل يتحوّل ترمب إلى يلتسين Yeltsin أمريكي يُفضي إلى تعديل جذري للحالة الأمريكية كما حصل في الاتحاد السوفييتي 1991 وأيضاً في إطار انتخابات؟”.

انهيار الفدرالية الامريكية

وأضاف النفيسي، متسائلاً: “هل ما يحصل في واشنطن مقدمات تاريخيه لانهيار الفدرالية في الولايات المتحدة؟، كيف سيؤثر ذلك على الخليج العربي؟”.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المفكر الكويتي، معتبرين أن ما يحدث في أمريكا يؤثر بشكل أو آخر على المنطقة العربية والخليج العربي تحديداً.

الكونجرس الأمريكي

الجدير ذكره، أن مجلسا النواب والشيوخ، علقا الليلة الماضية، جلسة التصديق المشتركة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفوها بسرقة الانتخابات.

وشهدت العاصمة الأمريكية “واشنطن” أعمال شغب حرض عليها ترامب، وذلك رفضاً لنتائج الانتخابات وخسارته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

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