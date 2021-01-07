مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. ما علاقة العراق؟

أصدرت محكمة عراقية اليوم، الخميس، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ومعه 11 شخصاً آخرين.

مجلس القضاء الأعلى يصدر مذكرة اعتقال

وفي هذا السياق قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إن “القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة ببغداد، الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، دَوَّنَ أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته في 7 يناير 2021”.

وتابع المجلس خلال بيان له: “تقرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ”.

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وتابعت المحكمة أنه “ستستمر إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب”.

إلقاء القبض على ترامب

وتعليقا على القرار، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن مذكرة القبض بحق “ترامب” تعتبر إجراء من مستلزمات حسم الدعوة والتحقيق؛ حيث يجب أن تتخذ المحكمة هذا الإجراء عندما لا يمثل المتهم أمامها.

وأضاف “حرب”، لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “أما تنفيذ أمر القبض بحق ترامب، أو عدم تنفيذه فهذه مسألة أخرى.

وأوضح: “عادة رؤساء الدول والوزارات والسفراء لديهم حماية وفق اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، ولهم حصانة، لكن هذا الإجراء يتخذ والكثير من المذكرات بحق نواب تصدر ولا تنفيذ لأنهم لديهم حصانة”.

غلام حسين إسماعيلي

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية “غلام حسين إسماعيلي” أن القضاء سلّم طلبا إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإصدار “إشعار أحمر” ضد “ترامب” وآخرين متورطين في اغتيال “سليماني”.

وكانت طائرات أمريكية قد اغتالت “المهندس”، وقائد فيلق القدس الإيراني “قاسم سليماني”، و10 مرافقين لهما، في غارة أمريكية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد الدولي، في 3 يناير 2019.

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