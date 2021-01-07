سيرت الخطوط الجوية القطرية، أولى رحلاتها الجوية، اليوم الخميس، عبر الأجواء السعودية لأول مرة منذ فرض الحصار على الدوحة في 2017.

و‏بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع انطلاق أول رحلة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20:45 مساء اليوم.

الرحلات التجارية

وكشف الناقل القطري، أن الرحلات التجارية التي تسيرها الخطوط الجوية القطرية نحو مختلف ‎الوجهات، ستعبر لأول مرة منذ منتصف 2017 الأجواء السعودية.

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ومنذ فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر قبل نحو 4 سنوات اضطرت الخطوط القطرية لتغيير مسار رحلاتها.

فتح الحدود البرية والجوية

وعشية انطلاق قمة العلا، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين”.

وحضر الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، القمة الخليجية التي تم التوقيع خلالها على اتفاق المصالحة الخليجية بإنهاء أكثر من 3 سنوات من القطيعة الخليجية التي صمدت خلالها قطر أمام حصار جائر فرضته رباعي الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”.

حصار قطر

وكانت الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة قطعت علاقاتها مع الدوحة وفرضت على قطر حصار بحريا وبريا وجويا منذ منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت الدوحة ذلك قائلة إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.

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