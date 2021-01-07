عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية هند القحطاني، لإثارة الجدل مجدداً، وذلك بارتدائها للزي الذي تتميز فيه منطقة عسير، وهي المنطقة التي ولدت بها، جنوب المملكة العربية السعودية.

هند القحطاني

ونشرت هند القحطاني فيديو في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه مستعرضة إطلالتها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها، وأسفلها بنطلون جينز، وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.

عسير

وهند القحطاني، هي ناشطة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب المملكة العربية السعودية.

هند القحطاني الله يعز السعودي

وكانت هند القحطاني قد عبرت عن غضبها بسبب التشكيك في جنسيتها السعودية، خاص بعد أن قال البعض إنها تحمل الجنسية اليمنية بسبب لهجتها، وهو ما دفعها للظهور في فيديو قالت فيه: “يعني من أنت وهي لتشككون بوطنيتي؟”، ثم ظلت ترقص برفقة ابنتها التي تحمل علم المملكة على أنغام أغنية “الله يعز السعودي”، ثم حملت جوازات السفر الخاصة بها وبأطفالها وظلت ترقص تفاخراً بجنسيتها.

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هند القحطاني تغازل ماجد المهندس

وأثارت القحطاني الجدل بحديثها عن النجم ماجد المهندس، حيث ظهرت في فيديو قالت فيه: “هذه العطور لماجد المهندس، العطر الرجالي والعطر النسائي، فأكيد أكيد إني راح أقولكم إني بطلة الفيديو كليب لماجد المهندس، هتشوفون، تخيلوا إيش تعمل التركيبة أشهر مطرب في العراق مع أشهر امرأة في السعودية، شو بنسوي! بنكسر الدنيا، هتشوفون”.

وبمجرد نشر القحطاني لمقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن ظهورها مع ماجد المهندس، واجهت الكثير من التعليقات التي تنوعت ما بين تعليقات هجومية، وأخرى تشيد بطموحها.

ويذكر أن فيديو للقحطاني أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التقط فيديو لها قبل شهرتها، لتفاجئ المتابعين بملامحها، فبينما اعتبر البعض أنها لم تتغير، رأى آخرون أن ملامحها تغيرت كثيراً قبل الشهرة وبعدها، فيما انتقد آخرون الاهتمام بأخبارها متسائلين عن الإنجاز الذي قدمته.

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