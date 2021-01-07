“شاهد” مدرب باريس سان جيرمان الجديد يتعثر في أول مباراة له في الدوري الفرنسي

تعثر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في أول مباراة مع مدربه الأرجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو” 48 عاماً، بالتعادل الإيجابي مع فريق سانت إيتان، الليلة الماضية، ضمن منافسات الجولة ال 18 من دوري الدرجة الممتازة الفرنسي.

هدفي التعادل

وسجل الفريق المنافس سان إيتان، بعد الأخطاء الكارثية في دفاع ” البي أس جي” الفرنسي، في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول بواسطة لاعب خط الوسط الفرنسي ذو الأصل الجزائري “رومان هاموم” 33 عاماً، في شباك حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان “كيلور نافاس”.

لكن الفريق الباريس رد بهدف التعادل في شباك المنافس “سان إيتان” في الدقيقة ال22، عن طريق المهاجم الإيطالي “مويس كين” 21 عاماً، لينتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الفريقين.

ومع مجريات الشوط الثاني حاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز، وخطف ثلاثة نقاط ثمينة على حساب الأخر، دون جدوى، لتنتهي أحدث اللقاء في أول مباراة يقودها مدرب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الدوري الفرنسي | سانت ايتيان 1 × 0 باريس سان جيرمان | هدف اول سانت ايتيان 👏🏻👏🏻👏🏻 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/6KEW2fBs1e — f 0000000 (@ginnalamas) January 6, 2021

ويحتل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي “البي أس جي” بعد هذا التعادل الإيجابي، في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط مع المتصدر أولمبيك ليون، بينما يحتل الفريق المنافس “سان إيتان” في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، في جدول الترتيب الفرنسي للدرجة الممتازة.

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