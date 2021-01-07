“شاهد” ظهور نادر للأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي قاد ابن سلمان انقلاب ناعم ضده وأخفاه عن الأنظار

في ظهور نادر له تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية صوراً لولي العهد السعودي الأسبق مقرن بن عبدالعزيز، أثناء تلقيه لقاح كورونا.

مقرن بن عبد العزيز

ونشرت وسائل إعلام سعودية صورا تظهر الأمير مقرن، وهي من المرات القليلة التي يحظى فيها الأمير بتغطية إعلامية منذ إعفائه من منصبه في أبريل 2015، وحينها خلفه الأمير محمد بن نايف.

https://twitter.com/alfalehphoto/status/1346938276146458627

اجتمع مع السفير الكويتي لدى الرياض

وكان آخر ظهور للأمير مقرن بن عبدالعزيز قبل نحو ثلاثة أسابيع، خلال لقاء جمعه بالسفير الكويتي لدى الرياض علي الخالد الصباح والأمير مقرن عين في عدة مناصب، أبرزها أمير منطقة حائل، ومنطقة المدينة المنورة، قبل أن يدخل المجال الأمني برئاسة جهاز الاستخبارات، ويعين مستشارا للملك، ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس #كورونا اليوم وفي مقدمة مستقبليه #وزير_الصحة. pic.twitter.com/475jWVVWtW — موجز السعودية (@gaya_sa_org) January 6, 2021

الأمير مقرن وليا لولي العهد

وفي نهاية عهد الملك عبد الله، عيّن الأمير مقرن وليا لولي العهد، ومع وفاة أخيه، بات وليا للعهد خلف الملك سلمان، إلا أن الأخير أعفاه من منصبه بشكل مفاجئ ليعين محمد بن نايف الذي أقصي أيضا في 2017.

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ويشغل حالياً محمد بن سلمان منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سيطرة محكمة نجح بها من خلال عملية الإقصاء والإبعاد لكل محاور القوى لدى العائلة السعودية الحاكمة، واعتقاله عشرات الأمراء من أبناء عمومته وإحكام قبضته على الوزارات كافة.

كما ولم يتأخر ولي العهد كثيرا في ترتيب أوراقه وتوسيع سلطاته وتجميع خيوط إدارة الدولة بقبضته مقابل تقليص سلطات منافسيه وإبعادهم، فحين تولى والده الحكم أصدر أمرا ملكيا يقضي بتولي ابنه محمد وزارة الدفاع بالإضافة إلى تعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا للملك.

أمر ملكي

ثم أتبعه بأمر ملكي آخر يقضي بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة الأمير محمد بن نايف -وزير الداخلية حينها وابن عم بن سلمان- ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة بن سلمان.

وبعدها تدرج حتى نفذ انقلابا ناعما ضد ابن عمه محمد بن نايف، وقفز على ولاية العهد واعتقل بن نايف بعدها ثم أطلق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية حيث تم منعه من السفر، ولا يظهر حاليا إلا نادرا بمناسبات عامة.

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