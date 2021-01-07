اللاعب الاسباني راموس والسويدي ابراهيموفيتش
اللاعب الاسباني راموس والسويدي ابراهيموفيتش
Videoرياضة

“شاهد ” تحدي أجواء الطقس بين اللاعبين ” إبراهيموفيتش” و “راموس”

كتب وطن
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على طريقة السلطان  السويدي  ” زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً الذي نشر مؤخراً فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أثار الدهشة والغرابة لدى المتابعين مشجعي المهاجم والهداف في فريق الميلان الإيطالي، يتحدى الطقس والجلوس بشكل عارٍ على الثلج بجوار منزله.

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الكابيتانو راموس

وقد دخل اللاعب الإسباني وقائد ومدافع ريال مدريد الإسباني ” سيرجيو راموس” 34 عاماً، التحدي والمنافسة بنفس الحركة، ولكنها من داخل ملعب القلقة البيضاء ” سانتياغو برنابيو” وسط العاصمة مدريد الإسبانية، أثناء الحصة التدريبة مع الفريق استعدادًا لمواجهة منافسه فريق ” أوساسونا” الإسباني، ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري “الليغا” الإسبانية.

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