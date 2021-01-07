“شاهد” اللاعب الجزائري بغداد بونجاح يتألق مع السد القطري ويسجل سوبر هاتريك في شباك منافسه السيلية

أحرز اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم فريق السد القطري المتألق “بغداد بونجاح” 29 عاماً، أربعة أهداف جميلة في شباك منافسه السيلية وصنع ثلاثة أخرين لفريقه، الذي فاز بثمانية أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة ال 13 من دوري نجوم قطر.

وجاء هدف التقدم من توقيع الجزائري “بونجاح” في الدقيقة ال 23 بتصويبة متقنة جاءت في شباك السيلية، وفي الدقيقة ال36 أحرز اللاعب الكوري الجنوبي ” نام تاي هي” 29 عاماً الهدف الثاني بتسديدة قوية في شباك السيلية، لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم السد القطري بهدفين نظيفين.

بونجاح وسوبر الهاتريك

وفي أحداث مجريات الشوط الثاني، عاد فريق السد القطري ليهز فريق السيلية من جديد، في الدقيقة ال 50 بواسطة لاعب الوسط القطري ” علي أسد الله” 27 عاماً، وفي الدقيقة ال 54 عادة اللاعب الكوري “ناي متاي هاي” ليسدد الهدف الثاني له في مباراة شهدت مسرح الأهداف والمهارات لفريق السد القطري.

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بينما أحرز الهدف الخامس اللاعب الإسباني في فريق السد ” سانتي كازورلا” 36 عاماً في الدقيقة ال61، ليسجل بقيّ الأهداف الثلاث النجم الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة ال80 و86 و89 قبل نهاية المباراة بفوز وانتصار كبير لفريق السد القطري ليتربع على صدارة ترتيب دوري النجوم القطري برصيد 35 نقطة، بفارق كبير عن المنافس له على الترتيب فريق لخويا برصيد 24 نقطة بجدول الترتيب.

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