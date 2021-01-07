أبرز ما قاله ميشال حايك عن 2021.. “شاهد” الفلكي اللبناني توقع ما حدث في واشنطن وأثار ضجة واسعة!

أصابت توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك عين الحقيقة من جديد، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سابق له توقع خلاله خضة كبيرة في واشنطن .

توقعات ميشال حايك

ويقول ميشال حايك في التنبؤ الذي قاله حين أطل ليلة رأس السنة على شاشة الـMTV مطلقا توقعاته للعام 2021: “خضة كبيرة في أمريكا ستكون في واشنطن، وأحداثها ظاهرة إلى العلن، وأسبابها عديدة ومتشابكة ببعض”.

وتابع ميشال حايك: “هناك صيد ثمين في حديقة البيت الأبيض”.

View this post on Instagram A post shared by EVERYTHING TV RELATED ! 📺 (@tv_lebanon)

هذا وقد شهدت العاصمة الأميركية واشنطن حالة من الفوضى أمس الأربعاء، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

اقتحام مبنى الكونجرس

وقامت وزارة الدفاع الأميركي بتعبئة قوات الحرس الوطني في العاصمة، فيما أعلنت بلدية واشنطن حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى صباح اليوم التالي.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، لقطات اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الذين وصلوا إلى الشرفة القريبة من المنصة التي ستشهد تنصيب الرئيس بايدن، ووقعت مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

مناصرو ترمب أمام مدخل الكونجرس pic.twitter.com/Y4pmPHX5kX — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) January 6, 2021

💥#عاجل| تطورات متلاحقة في مبنى #الكونغرس الأمريكي .. 1⃣ وقف أعمال جلستي مجلس الشيوخ والنواب مع استمرار المواجهات واقتحام باحات #الكونغرس من قبل أنصار #ترمب. 2⃣ نائب الرئيس الأمريكي #مايك_بنس يغادر مبنى الكونغرس. pic.twitter.com/J1XKRHzECn — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 6, 2021

الشرطة تطلب الدعم بعد اقتحام الكونجرس

إلى جانب ذلك اقتحم أنصار ترامب قاعة مجلس الشيوخ التي كانت تشهد جلسة التصديق على فوز جو بايدن، الأمر الذي دفع شرطة واشنطن لطلب دعم إضافي في حين أعلن عمدة المدينة فرض لحظر التجول في كافة الأرجاء.

💥#عاجل| أنصار #ترمب الذين اقتحموا مبنى #الكونغرس يبدأون بتحطيم الأثاث فيه .. و عمدة واشنطن تفرض حظرا للتجوال على كامل المدينة اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي. pic.twitter.com/4IRAtLwH8W — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) January 6, 2021

استخدمت الشرطة الغاز المدمع لمنع مزيد من أنصار ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، حيث أطلقت عناصر الأمن في الكونغرس النار لحماية أعضاء المجلس خلال اقتحام أنصار ترامب قاعات الجلسات.

4 قتلى واعتقال العشرات

و أعلن قائد إدارة شرطة العاصمة واشنطن، أن حصيلة هذه الأحداث كانت أربعة قتلى، لقوا حتفهم داخل مبنى الكابيتول، فيما تم اعتقال 52 شخصاً شاركوا في الأحداث.

وأوضح قائد الشرطة في واشنطن، روبرت كونتي، أن من بين القتلى امرأة أصيبت برصاص الشرطة، فيما قضى ثلاثةٌ آخرون جراء “حالات طوارئ طبية”.

وكانت امرأة أصيبت بطلق ناري، أمس عندما حاول محتجون اختراق أحد الأبواب المحصنة في مبنى الكابيتول، وقد تم نقلها إلى المستشفى قبل أن تموت متأثرة بجراحها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك