حامل اللقب مانشستر سيتي يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الكأس بفوزه على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين

فاز حامل اللقب في الموسم الماضي مانشستر سيتي على غريمه التقليدي المان يونايتد “الشياطين الحمر” بهدفين نيفين دون رد، في مباراة القمة القوية التي جمعت كلا الفريقين، في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقد أحرز فريق مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال50 عن طريق المدافع الإنجليزي ” جون ستونز” 26 عاماً، من زمن أحداث الشوط الثاني في شباك ” الشياطين الحمر” المان يونايتد، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة ال83 قبل نهاية أحداث المباراة بين كلال الفريقين بواسطة لاعب الوسط البرازيلي ” فرناندينيو” 35 عاماً، لتنتهي أحداث القمة بين الفريقين بانتصار مانشستر سيتي على المان يونايتد بهدفين نظيفين.

اقرأ المزيد: “شاهد” محمد أبو تريكة يوجه رسالة هامة للجزائري رياض محرز بعد مشاركته الاولى مع مانشستر سيتي

إقصاء المان يونايتد

ونجح المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” 49 عاماً، من إقصاء فريق المان يونايتد، من كأس الرابطة الإنجليزي، ليتأهل إلى الدور النهائي في ملقاة فريق عنيد يقوده زميله المدرب البرتغالي ” جوزيف مورينيو” 57 عاماً، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي.

#كأس_الرابطة_الإنكليزية مانشستر سيتي يصعد إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية ⏯️ استمتع بمشاهدة ملخص المباراة 👇#MUNMCI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 6, 2021

ومن المقرر أن يلقي فريق توتنهام الإنجليزي مع فريق مانشستر يونايتد في مباراة التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم 2020/2021، في الأول من شهر مارس المقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..