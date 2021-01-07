فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
Videoرياضة

حامل اللقب مانشستر سيتي يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الكأس بفوزه على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين

كتب وطن
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فاز حامل اللقب في الموسم الماضي مانشستر سيتي على غريمه التقليدي المان يونايتد “الشياطين الحمر” بهدفين نيفين دون رد، في مباراة القمة القوية التي جمعت كلا الفريقين، في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقد أحرز فريق مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال50 عن طريق المدافع الإنجليزي ” جون ستونز” 26 عاماً، من زمن أحداث الشوط الثاني في شباك ” الشياطين الحمر” المان يونايتد، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة ال83 قبل نهاية أحداث المباراة بين كلال الفريقين بواسطة لاعب الوسط البرازيلي ” فرناندينيو” 35 عاماً، لتنتهي أحداث القمة بين الفريقين بانتصار مانشستر سيتي على المان يونايتد بهدفين نظيفين.

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إقصاء المان يونايتد

ونجح المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” 49 عاماً، من إقصاء فريق المان يونايتد، من كأس الرابطة الإنجليزي، ليتأهل إلى الدور النهائي في ملقاة فريق عنيد يقوده زميله المدرب البرتغالي ” جوزيف مورينيو” 57 عاماً، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلقي فريق توتنهام الإنجليزي مع فريق مانشستر يونايتد في مباراة التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم 2020/2021، في الأول من شهر مارس المقبل.

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