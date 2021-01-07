زعماء دول الحصار ، الأزمة الخليجية
زعماء دول الحصار
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بعد هزيمتهم وانتصار الدوحة .. شاهد أين مصير الـ13 شرطاً التي وضعتها دول الحصار على قطر!

كتب وطن
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أثيرت تساؤلات بعد المصالحة السعودية – القطرية عن مصير الـ13 شرطاً التي وضعتها دول الحصار أمام قطر لأنها حصارها الذي بدأ عام 2017.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مسؤول في إدارة ترمب مُطلع على كواليس مفاوضات اتفاق المصالحة قوله إن رباعي دول الحصار وافقوا على التخلي عن قائمة الـ13 شرطاً .

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“الحصار انتهى و الـ13 شرطاً في سلة المهملات”

وكان من أبرز تلك الشروط إغلاق قناة “الجزيرة” وتقليص تعاون قطر مع إيران واغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

أما المقابل الذي قدمته قطر فهو الموافقة فقط على تجميد الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد دول الحصار.

يشار الى أن البيان الختامي لـ”اتفاق العُلا” الذي أنهى الأزمة الخليجية جاء خالياً من الشروط الـ13.

شاهدوا معنا التفاصيل في هذه القصّة المصوّرة من انتاج “وطن”:

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