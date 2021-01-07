المغربية دنيا بطمة تُشعل ضجة بفيديو تستعرض فيه مؤخرتها بعد عملية نفخ!

من جديد، أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً بين متابعيها في إطلالة حديثة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحسب صور وفيديو، نشرتها الفنانة المغربية على حسابها الشخصي بـ “انستجرام” ورصدتها “وطن”، فقد ظهرت دنيا بطمة بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، محاولة استعراض جسدها بعد أشهر من الولادة.

وعلقت الفنانة المغربية على صورها الجديدة بالقول: “الكذب لا يمحي الحقيقة بل يؤجلها فقط يعني نفس المكياج والفلتر بالضبط”.

وهاجم متابعون، دنيا بطمة بعد تلك الصور، واتهم أحدهم زوجها البحريني محمد الترك بأنه يتاجر فيها، ولم يتخذها كزوجة نهائياً.حسب قولهم

وكتب متابع آخر لها: “كارثة لا حشمة ولا دين الله،الله يهديك”.فيما قال ثالث ساخراً: “حلوة العملية الجديدة لتكبير المؤخره”.

وقبل أيام، أشعلت دنيا مواقع التواصل الاجتماعي بعد استعانتها ببرنامج “الفوتوشوب” من أجل إخفاء وزنها الزائد وتغيير شكلها بعد ولادة طفلتها الثانية.

ونشرت صورة لها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” معتمدة الظهور إطلالة كاملة باللون الأسود.

وحسب الصورة التي رصدتها “وطن”، فإن الفنانة المغربية المثيرة للجدل ظهرت بإطلالة سوداء بشكل كامل، فيما انتقد كثيرٌ من متابعيها استعانتها الى برنامج تعديل الصور “فوتوشوب” لإخفاء وزنها الذي اكتسبته بعد الولادة .

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