تمادى الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف في إثارة الجدل بتصرفاته الغريبة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، ووصل به الأمر إلى حد التعري.
فيديو بدر خلف
وظهر بفيديو نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن” وهو عاري من الجزء الأعلى من جسده، مع حرصه على عدم كشف صدره، ويرقص بدلع وبطريقة مثيرة على أنغام أغنية تركية.
وعلق بدر على الفيديو قائلاً: “أعدك أن تدمرك أنوثتي يومًا ما”.
أعدك أن تدمرك انوثتي يومًا ما ❤️. pic.twitter.com/XsWzUsFAKq
— Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) January 6, 2021
ردود فعل غاضبة من تصرفات المتشبه بالنساء
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو خلف، معبرين عن صدمتهم من تماديه، بينما سخر الفتيات اللواتي أكدن أن به أنوثة فعلاً أكثر منهن.
نزل الكاميرا شوي تحت 🙃
— 🎀 Alòôõöýà🎀 (@Alaa_kirkisawe) January 6, 2021
الله يحرق اهلك ع هيك منظر https://t.co/wWyMQYGYcM
— Rana Alarabi (@Ranaalarabi97) January 6, 2021
احس في صدر تحت https://t.co/NCDg4ZM6XF
— محمد (@umohdu) January 6, 2021
نزل الكيمرا شوي نبا نشوف https://t.co/AieJW4rMvn
— 𝔸𝕚𝕤𝕙𝕒 (@aisaals) January 6, 2021
انا كبنت موصلتش لدرجة انوثتك😂💔 https://t.co/JsWP6MSlY0
— louda🤡 (@Loood30478085) January 6, 2021
حقيقي انت انثى اكثر مني بسلفك اعضائي الانثويه كلها وربي ارفع الرايه 🙄😂 https://t.co/WtqmIn6RC2
— MARIOH | ماريوه (@Withoutnurse) January 7, 2021
استقبال العام الجديد
واستقبل بدر خلف العام الجديد بمقطع فيديو بدا فيه وهو يرتدي فستاناً نسائياً ويتراقص على انغام أغنية خليجية، واضعاً المكياج على وجهه، فيما شعره منسدلاً على ظهره.
بدر خلف : لعيونكم .. pic.twitter.com/OjYMRS5hFf
— مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 2, 2021
بدر خلف والدورة الشهرية!
وسبق للإماراتي بدر خلف ان أثار غضب المتابعين بحديثه عن نفسيته حين يأتي موعد الدورة الشهرية .
ودائماً ما يثير خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.
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وكان خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويُعرف بدر عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.
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