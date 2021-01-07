بعد الدورة الشهرية.. الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يتعرى و”يرقص بدلع” لإظهار “أنوثته”!

تمادى الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف في إثارة الجدل بتصرفاته الغريبة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، ووصل به الأمر إلى حد التعري.

فيديو بدر خلف

وظهر بفيديو نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن” وهو عاري من الجزء الأعلى من جسده، مع حرصه على عدم كشف صدره، ويرقص بدلع وبطريقة مثيرة على أنغام أغنية تركية.

وعلق بدر على الفيديو قائلاً: “أعدك أن تدمرك أنوثتي يومًا ما”.

أعدك أن تدمرك انوثتي يومًا ما ❤️. pic.twitter.com/XsWzUsFAKq — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) January 6, 2021

ردود فعل غاضبة من تصرفات المتشبه بالنساء

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو خلف، معبرين عن صدمتهم من تماديه، بينما سخر الفتيات اللواتي أكدن أن به أنوثة فعلاً أكثر منهن.

نزل الكاميرا شوي تحت 🙃 — 🎀 Alòôõöýà🎀 (@Alaa_kirkisawe) January 6, 2021

الله يحرق اهلك ع هيك منظر https://t.co/wWyMQYGYcM — Rana Alarabi (@Ranaalarabi97) January 6, 2021

احس في صدر تحت https://t.co/NCDg4ZM6XF — محمد (@umohdu) January 6, 2021

نزل الكيمرا شوي نبا نشوف https://t.co/AieJW4rMvn — 𝔸𝕚𝕤𝕙𝕒 (@aisaals) January 6, 2021

حقيقي انت انثى اكثر مني بسلفك اعضائي الانثويه كلها وربي ارفع الرايه 🙄😂 https://t.co/WtqmIn6RC2 — MARIOH | ماريوه (@Withoutnurse) January 7, 2021

استقبال العام الجديد

واستقبل بدر خلف العام الجديد بمقطع فيديو بدا فيه وهو يرتدي فستاناً نسائياً ويتراقص على انغام أغنية خليجية، واضعاً المكياج على وجهه، فيما شعره منسدلاً على ظهره.

بدر خلف والدورة الشهرية!

وسبق للإماراتي بدر خلف ان أثار غضب المتابعين بحديثه عن نفسيته حين يأتي موعد الدورة الشهرية .

ودائماً ما يثير خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

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وكان خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرف بدر عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

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