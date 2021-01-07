اذاعة الكويت
اذاعة الكويت
Videoالهدهد

“استهتار”.. “شاهد” فضيحة لإذاعة الكويت تثير جدلاً واسعاً بعدما وثق موطن ما حدث بكاميرا جواله

كتب وطن
0

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديثاً لأحد الأشخاص بالتصوير داخل سيارته، يقول إن الأذان قام في غير موعده بالكويت.

إقامة الأذان لصلاة الظهر

ويُسمع من المقطع الذي رصدته (وطن) صوت المواطن الذي صوّر المقطع ليوثق اختلال التوقيت وإقامة الأذان لصلاة الظهر في غير موعده عبر الإذاعة الكويتية.

وقال ما نصه: “يا حليلهم الكويت، قدموا الآذان صار الساعة 11 إلا خمس، آذان الظهر، حان الآن موعد آذان الظهر، وين الرقابة وين كل شي، يا حلوّهم الآذان مبكّر”.

اقرأ أيضاً: “شاهد” طفل كويتي يُبكي الكويتيين بمحادثة مع الشيخ صباح الأحمد في قبره

ويُسمع من المقطع إقامة الأذان من خلال راديو السيارة التي يتم فيها التصوير.

وزارة الاعلام

هذا وأطلقت صفحة “تفتيش الكويت” عبر تويتر نداءً لوزارة الإعلام الكويتية، بنشرها المقطع وقولها مستنكرة: “إلى الإخوة فى وزارة الإعلام يرجي الانتباه اذان الظهر في غير موعده”.

ولفتت الصفحة إلى أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد “تعلن فتح تحقيق فوري بعد بث أذان صلاة الظهر بغير وقته المحدد في محطة كويت “Fm”.

وأكدت أنوار مراد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية للحيلولة دون وقوع مثل تلك الأخطاء مستقبلا.

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء الكويتيين مع هذا الخطأ الذي وقعت فيه محطة الكويت عبر الموجة أف أم، مطالبين بضرورة المراجعة والتدقيق في مثل هذه الأخطاء التي ليس من المبرر الوقوع فيها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” طفل كويتي يُبكي الكويتيين بمحادثة مع الشيخ صباح الأحمد في قبره

حياتنا

السلطات الكويتية جعلت الفاشينستا جمال النجادة “عبرة” بهذا الحكم النهائي

حياتنا

مفاجأة جديدة في جريمة قتل البدون عبدالله الخليفة التي هزت الكويت.. ما قصة الكلب…

حياتنا

فضيحة من العيار الثقيل.. روان بن حسين تلقت 428 ألف دولار من رجل أعمال كويتي مقابل هذا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.