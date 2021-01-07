“استهتار”.. “شاهد” فضيحة لإذاعة الكويت تثير جدلاً واسعاً بعدما وثق موطن ما حدث بكاميرا جواله

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديثاً لأحد الأشخاص بالتصوير داخل سيارته، يقول إن الأذان قام في غير موعده بالكويت.

إقامة الأذان لصلاة الظهر

ويُسمع من المقطع الذي رصدته (وطن) صوت المواطن الذي صوّر المقطع ليوثق اختلال التوقيت وإقامة الأذان لصلاة الظهر في غير موعده عبر الإذاعة الكويتية.

فيديو متداول :

• إلى الإخوة فى وزارة الإعلام يرجي الانتباة اذان الظهر فى غير موعدة . pic.twitter.com/sTu4Nr61f6 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 6, 2021

وقال ما نصه: “يا حليلهم الكويت، قدموا الآذان صار الساعة 11 إلا خمس، آذان الظهر، حان الآن موعد آذان الظهر، وين الرقابة وين كل شي، يا حلوّهم الآذان مبكّر”.

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ويُسمع من المقطع إقامة الأذان من خلال راديو السيارة التي يتم فيها التصوير.

وزارة الاعلام

هذا وأطلقت صفحة “تفتيش الكويت” عبر تويتر نداءً لوزارة الإعلام الكويتية، بنشرها المقطع وقولها مستنكرة: “إلى الإخوة فى وزارة الإعلام يرجي الانتباه اذان الظهر في غير موعده”.

ولفتت الصفحة إلى أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد “تعلن فتح تحقيق فوري بعد بث أذان صلاة الظهر بغير وقته المحدد في محطة كويت “Fm”.

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد :

• تعلن فتح تحقيق فوري بعد بث أذان صلاة الظهر بغير وقته المحدد في محطة كويت "Fm" ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية للحيلولة دون وقوع مثل تلك الأخطاء مستقبلا . pic.twitter.com/mwlFozz7gw — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 6, 2021

وأكدت أنوار مراد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية للحيلولة دون وقوع مثل تلك الأخطاء مستقبلا.

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء الكويتيين مع هذا الخطأ الذي وقعت فيه محطة الكويت عبر الموجة أف أم، مطالبين بضرورة المراجعة والتدقيق في مثل هذه الأخطاء التي ليس من المبرر الوقوع فيها.

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