هذا ما جرى في أول لقاء جمع الأمير تميم بابن سلمان في قاعة المرايا بالعلا وأغضب الشيطان ابن زايد

ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز العمل الخليجي، وذلك في لقاء جمع الأميرين بقاعة المرايا بمحافظة العلا بمدينة نيوم في السعودية.

اللقاء الثنائي الأول منذ الحصار

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن اللقاء الثنائي يعد الأول من نوعه بالمملكة منذ سنوات بعد إبرام اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية المتفاقمة منذ 2017.

وحسب الوكالة القطرية، فقد تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث حضر اللقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

سمو أمير البلاد المفدى يلتقي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في وقت سابق اليوم بمحافظة العلا، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيز العمل الخليجي المشترك.#قناhttps://t.co/B2FOK9OBJw pic.twitter.com/b6FbTSRzIH — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2021

ابن سلمان اصطحب الأمير تميم في جولة

والثلاثاء، اصطحب ولي العهد السعودي، أمير قطر، داخل جولة في مدينة العلا التاريخية التي احتضنت القمة الخليجية الـ 41، بحسب إعلام سعودي محلي.

وجاءت تلك الجولة بعدما شهد مدرج مطار العلا السعودية عناقا حارا استمر بضع ثوان بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور وصول الأخير المملكة، وفق ما نقلته “واس”.

حصار قطر

وشهدت العلاقات بين البلدين شبه قطيعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

الجدير ذكره، أن وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات يشارك أمير قطر في القمة الخليجية التي عقدت، الثلاثاء، وأسفرت عن اتفاق للمصالحة.

الأمير تميم يعلق

من جانبه وفي أول تعليق له عقب انتهاء زيارته للمملكة وحضور قمة العلا، توجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بالشكر للملك سلمان وولي عهده على الحفاوة وحسن الاستقبال، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

هذا واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

القمة الخليجية

واحتضنت مدينة العلا السعودية اليوم القمة الخليجية الـ41، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة.

وتميّز الاستقبال بعناق حار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ بدء الحصار الذي فرض على بلاده منذ أكثر من 3.5 سنوات.

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