“ما أرخص دم المرأة في الكويت!” .. غضب مما حدث مع شقيق شيخة العجمي الذي قتلها طعناً!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة، عقب صدور الحكم على شقيق المنتسبة الكويتية لوزارة الداخلية شيخة العجمي، والذي قتلها بثلاث طعنات اعتراضا منه على عملها كجندية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنتين فقط على شقيق شيخة العجمي، بدلا من الإعدام.

وأفادت حسابات كويتية أن أخيها المتهم بكى فرحا بعد نطق القاضي بالحكم، وقال ما نصه:”والله اسم بنتي على اسم أختي”.

وفجر هذا الحكم موجة غضب واسعة بين الكويتيين خاصة في أوساط النساء، متهمين القضاء بتضييع حق شيخة العجمي وهدر دمها.

البنت قىتلها وطعىْها ٣طعنات وانتو عطيتوه الحكم سنتين !؟ مو علمتونا ان من يقىل يوقىتل !! انتو كدوله وقانون لازم تتصرفون اذا ما تبون تطبقون الدين اسجنوه سنين خلوه يعفن بالسجن وهذا المحامي يعتبر متستر عليه اتمنى ما تفرح بأي دينار اخذته من هذي القضيه #حق_شيخه_العجمي pic.twitter.com/Uz1ArgL6N9 — اليدي♀️ (@b1tchsadd) January 6, 2021

شيخة العجمي كويتية تشتغل بوزارة الداخلية أخوها مواليد 2002 كان رافض شغلها وراح طعنها 3 طعنات وماتت بسببها لأنه بس شغلها موعاجبه امس اصدروا حكم عليه سنتين فقط يعني براءة بس بشكل غير مباشر

(قالوا عنها جريمة تأديب مو قتل عمد) وضاع حق شيخة نفس ماضاعت حقوق بنات غيرها #حق_شيخه_العجمي pic.twitter.com/2ydCof1Z7m — ام شرمت (@x10lil) January 6, 2021

وتصدر وسم “#حق_شيخه_العجمي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت خلال وقت قياسي، عبر فيه النشطاء عن رفضهم لهذا الحكم الظالم من وجهة نظرهم والمضيع لدم شيخه.

وطنك ياشيخه الذي حميتيه "لم يحميك" استرخصوا روحك في سنتين فقط واطلقوا على مسمي قتلك "قتل تأديب" أين هوَ القانون الذي تتحدثون عنه؟ أين هوَ قانون لحماية النساء؟#حق_شيخه_العجمي pic.twitter.com/PGP0JLtH06 — آثينا♀ (@jisooaony) January 6, 2021

وكتب أحد النشطاء مستنكرا أحكام القضاء التي رأها غير مناسبة:”واحد يترزق ربه ويبيع عشان يوفر له لقمة عيش ويكد ويشتغل،اسجنوه “اربع سنوات” وبيطلع وهو حافي منتف ماعنده ولا فلس حمر يعيشه”

واحد يترزق ربه ويبيع عشان يوفر له لقمة عيش ويكد ويشتغل،اسجنوه "اربع سنوات" وبيطلع وهو حافي منتف ماعنده ولا فلس حمر يعيشه واحد قىَل اخته عن قصد عشانها تشتغل بالداخليه ومو عاجبه سجنوه "سنتين" بقىَل بغير قصد ومسكين،بيطلع بكفاله يرجع يعيش حياته #حق_شيخه_العجمي pic.twitter.com/0F3rhvgB8F — ANYONE〄 (@2frdx) January 6, 2021

وتابع:”واحد قتل اخته عن قصد عشانها تشتغل بالداخليه ومو عاجبه سجنوه “سنتين” بقىَل بغير قصد ومسكين،بيطلع بكفاله يرجع يعيش حياته”.

بينما كتبت أنوار المطيري معبرة عن غضبها:”ما أرخص دم المرأة في الكويت”.

شيخة العجمي قتلت طعناً .. وتكتيم اعلامي مستغرب!

ووقعت جريمة القتل قبل أيام بمنطقة الرقة بمحافظة الأحمدي، حيث تعرضت العجمي للطعن على يد شقيقها الأصغر بسكين داخل منزلهم، ليتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات، وفق ما ذكره النشطاء.

وكانت صحيفة ”الراي“ الكويتية قد أعلنت ضبط الأجهزة الأمنية للجاني بعد ارتكابه الجريمة، لتشير ”أن سبب الجريمة هو وجود خلافات بين الشاب وشقيقته“، دون ورود أي تفاصيل أخرى حول الحادثة أو صفة الضحية.

شيخة الجاسم: المجني عليها كانت تعمل حارسة بمجلس الأمة

إلا أن غياب التعليق الرسمي وكشف ملابسات القضية لم يمنع النشطاء من مواصلة تداول الحادثة والمطالبة بمحاسبة القاتل، لتكشف الأكاديمية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة شيخة الجاسم ”أن المجني عليها كانت تعمل حارسة بمجلس الأمة“.

وواصل النشطاء تفاعلهم مع القضية بعد إطلاقهم وسماً حمل اسم الشابة، مبدين استغرابهم مما وصفوه بـ ”التجاهل الإعلامي الرسمي للحادثة“، ومطالبين بسَن قوانين من قبل نواب السلطة التشريعية تحمي النساء من العنف.

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