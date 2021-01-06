وجهت المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، الإعلامية اللبنانية غادة عويس رسالة قوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشاره الخاص مسؤول وحدات الذباب الإلكتروني سعود القحطاني بشأن إجراءات مقاضاتهما في الولايات المتحدة.

سعود القحطاني لم يقدح من رأسه

واستعانت عويس بتغريدة سابقة للقحطاني أثارت جدلاً واسعاً قال فيها: “وتعتقد أني أقدح من رأسي ودون توجيه، أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين”.

غادة عويس: أوقفني إن استطعت

وردت الإعلامية اللبنانية على تصريحات القحطاني السابقة، بالقول في تغريدة رصدتها “وطن”: “وأما أنا فأقدح من رأسي”، مضيفةً باللغة الإنجليزية: “أوقفني إن استطعت”.

وأمّا أنا فأقدح من راسي

STOP ME IF YOU CAN pic.twitter.com/mJxHDybh8D — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 6, 2021

ردود فعل ساخرة من ابن سلمان

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة عويس ساخرين من محمد بن سلمان وسعود القحطاني، مشيدين بإصرار عويس مقاضاتهم بعيداً عن جهود المصالحة الخليجية.

القحطاني يخاف من ولي العهد.اكثر من الملك نفسه ! لم يذكر سمو الملك و ذكر سمو ولي العهد هههههههههههههههههه — Jamel Jamel (@JamelJa91088024) January 7, 2021

مارح يقدر أحد يوقفك ولا يمكن لأي شيء أن يسكتكِ عن قول الحقيقة وأنا متاكدة من هذا الشيء وموفقة ان شاء الله في طريق الحق 💪👌👍 — Dwars a Tamortدوارس أاا تامورت♓ (@a_dwars) January 6, 2021

هنا نجد الفرق بين العبد والحر…فالعبد يكتب للمال او خوفاً من مالكه. والحر يكتب للحق او للانسانيه. — المهندس (@k02Ra25P6QKveQC) January 6, 2021

هناك أناس أصحاب كلمة وقرار

وهناك أشباه البشر تابعين. لا يملكون الكلمة ولا القرار — Jamal Adam (@adam7j) January 6, 2021

يعني بيعترف انه لا يحكمه مبداء ولا مصداقية وينفذ الاوامر بغض النظر عن اي قواعد اخلاقية او غيره — Longtimenosee امين فاعوري (@Longtim77483021) January 7, 2021

إعلامية الجزيرة تحسم موقفها

وفي وقت سابق، حسمت عويس، الجدل بشأن إمكانية سحبها للدعوى القضائية التي رفعتها ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على خلفية التطور الأخير بملف المصالحة الخليجية.

اقرأ أيضاً: “صور الجاكوزي”.. الذباب السعودي لم يجد سوى غادة عويس “ليفش غله” بها بعد انبطاح ابن سلمان

وقالت عويس، رداً على تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن: “تعنيني المصالحة بجانبها الإنساني من حيث شمل العائلات والحج والعمرة، أما علاقة النظامين السعودي والقطري فأتعامل معها كأي خبر آخر وأحتفظ بإعجابي بالدبلوماسية القطرية لنفسي فليس عملي ان أشيد او أشتم”.

واستدركت الإعلامية اللبنانية بالقول: “لكن من حقي أن ألاحقَ المسؤول عما تعرضت له من بلطجة وجريمة تجسس واختراق واغتيال معنوي”، في إشارة إلى مواصلتها الدعوى القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان وابن زايد في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، نشرت عويس أمس صورا للاستدعاءات القضائية بحق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

غادة عويس ترفع دعوى قضائية

وكانت غادة عويس رفعت في 10 ديسمبر الجاري دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت في دعواها إنها تتهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

وعلقت عويس بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

مذيعة الجزيرة

وقالت مذيعة الجزيرة إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وذكّرت بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد “بن سلمان”، لا سيما من قبل “خديجة جنكيز”، خطيبة الكاتب السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، إضافة إلى دعوى الضابط السابق في المخابرات السعودية “سعد الجبري”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..