وجهت المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، الإعلامية اللبنانية غادة عويس رسالة قوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشاره الخاص مسؤول وحدات الذباب الإلكتروني سعود القحطاني بشأن إجراءات مقاضاتهما في الولايات المتحدة.

واستعانت عويس بتغريدة سابقة للقحطاني أثارت جدلاً واسعاً قال فيها: “وتعتقد أني أقدح من رأسي ودون توجيه، أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين”.

غادة عويس: أوقفني إن استطعت

وردت الإعلامية اللبنانية على تصريحات القحطاني السابقة، بالقول في تغريدة رصدتها “وطن”: “وأما أنا فأقدح من رأسي”، مضيفةً باللغة الإنجليزية: “أوقفني إن استطعت”.

وأمّا أنا فأقدح من راسي

STOP ME IF YOU CAN pic.twitter.com/mJxHDybh8D

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 6, 2021