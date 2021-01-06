غادة عويس
غادة عويس
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“أوقفني إن استطعت”.. غادة عويس توجه رسالة لابن سلمان وصبيه سعود القحطاني وتشعل مواقع التواصل

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وجهت المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، الإعلامية اللبنانية غادة عويس رسالة قوية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشاره الخاص مسؤول وحدات الذباب الإلكتروني سعود القحطاني بشأن إجراءات مقاضاتهما في الولايات المتحدة.

سعود القحطاني لم يقدح من رأسه

واستعانت عويس بتغريدة سابقة للقحطاني أثارت جدلاً واسعاً قال فيها: “وتعتقد أني أقدح من رأسي ودون توجيه، أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين”.

غادة عويس: أوقفني إن استطعت

وردت الإعلامية اللبنانية على تصريحات القحطاني السابقة، بالقول في تغريدة رصدتها “وطن”: “وأما أنا فأقدح من رأسي”، مضيفةً باللغة الإنجليزية: “أوقفني إن استطعت”.

ردود فعل ساخرة من ابن سلمان

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة عويس ساخرين من محمد بن سلمان وسعود القحطاني، مشيدين بإصرار عويس مقاضاتهم بعيداً عن جهود المصالحة الخليجية.

إعلامية الجزيرة تحسم موقفها

وفي وقت سابق، حسمت عويس، الجدل بشأن إمكانية سحبها للدعوى القضائية التي رفعتها ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على خلفية التطور الأخير بملف المصالحة الخليجية.

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وقالت عويس، رداً على تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن: “تعنيني المصالحة بجانبها الإنساني من حيث شمل العائلات والحج والعمرة، أما علاقة النظامين السعودي والقطري فأتعامل معها كأي خبر آخر وأحتفظ بإعجابي بالدبلوماسية القطرية لنفسي فليس عملي ان أشيد او أشتم”.

واستدركت الإعلامية اللبنانية بالقول: “لكن من حقي أن ألاحقَ المسؤول عما تعرضت له من بلطجة وجريمة تجسس واختراق واغتيال معنوي”، في إشارة إلى مواصلتها الدعوى القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان وابن زايد في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، نشرت عويس أمس صورا للاستدعاءات القضائية بحق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

غادة عويس ترفع دعوى قضائية

وكانت غادة عويس رفعت في 10 ديسمبر الجاري دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت في دعواها إنها تتهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

وعلقت عويس بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

مذيعة الجزيرة

وقالت مذيعة الجزيرة إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وذكّرت بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد “بن سلمان”، لا سيما من قبل “خديجة جنكيز”، خطيبة الكاتب السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، إضافة إلى دعوى الضابط السابق في المخابرات السعودية “سعد الجبري”.

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