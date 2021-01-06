عادت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لإثارة الجدل مجددا حيث بعثت برسالة صوتية خاصة للجيش العراقي وهاجمت النظام الحاكم في العراق بشدة.

رغد صدام حسين

وافتتحت رغد صدام تسجيلها الذي يعد الثاني خلال أسبوع بآية قرآنية “وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ”.

وقالت في التسجيل الذي نشر عبر تويتر، الأربعاء، ورصدته (وطن): “يطوي جيشنا العراقي الباسل، جيش البطولات على طول الوطن العربي اليوم، قرنا كاملا من عمر المجد والبطولة”.

ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل “ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين”.

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وأكملت مثنية على جيش العراق: “تسلح العراقيون بأسباب القوة لتجنب أرضهم ثرواتهم الويلات، وعندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، عندها يتحول إلى كرة يسخرها الأعداء لتدمير الذراع الضرابة في حماية الأرض والأهل”.

المواقف البطولية

وأشارت إلي أن للجيش العراقي تاريخا طويلا من المواقف البطولية المشرفة منذ تأسيسه في عام 1921.

ووصفت رغد صدام حسين الجيش العراقي بالعملة الذهبية قائلة “كان جيشنا الباسل العملة الذهبية اللامعة في تاريخ عراقنا في الدافع عن أرضنا حتي 2003”.

وأردفت قائلة “حكم العراق بعد 2003 مجموعة ضيعت كل أسباب القوة التي بناها الوطن، وحتي قوى الأمن الداخلي لم يتحملوا بقاءها”.

أداروا البلد بطريقة مخزية

كما انتقدت رغد النظام العراقي الحاكم قائلة “أداروا البلد بطريقة مخزية؛ وجعلوا العراق يعيش أسوا حقبة تاريخية في حياته، إنها حقبة سوداء في ذاكرة العراقيين”.

وتابعت قائلة “غير انتصار الحق علي الباطل بات قريبا بإذن الله، وستشرق شمس العراق مجددا وستنتصر الإرادة العراقية”.

واختتمت ابنة الرئيس العراقي الراحل رسالتها قائلة: “تحية لشهداء الجيش العراقي الباسل، تحية للقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، تحية للشعب العراقي البطل الذي تحمل الكثير”.

ويشار إلى أنه قبل أسبوع، نشرت رغد تسجيلا صوتيا، في الذكرى الـ 14 لإعدام والدها الذي يصادف يوم 30 ديسمبر، في أول ظهور لها منذ سنوات، وقوبل التسجيل بردود فعل واسعة ومتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

كما علقت رغد أمس، الثلاثاء، على اتفاق المصالحة الخليجية وثمنت عودة العلاقات لطبيعتها بين قطر والسعودية.

وفي سياق متصل يحي العراقيون، اليوم الأربعاء، الذكرى المئوية لتأسيس جيشهم، الذي تزامن مع تأسيس دولتهم الحديثة.

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