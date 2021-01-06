أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلاً واسعاً بين جمهورها بسبب إطلالتها باهظة الثمن، والتي كانت عبارة عن استعراض ماركات فقط.

ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي جاكيت أبيض وأسود، مع بنطلون من الجلد الأسود، مع قميص من اللون الأصفر “المستردة”.

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إطلالة ياسمين بـ90 ألف جنيه

وتبين أن الجاكيت من دار الأزياء العالمية Balmain ويبلغ سعرها 4895 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل حوالي 76,831 جنيه مصري، بينما حذاءها الأسود من “لوبوتان”، ويبلغ سعره (800 دولار) ما يعادل 12600 جنيه مصري.

ياسمين تقلد جورجينا

وسخر الجمهور من ياسمين صبري وأن محتواها عبر السوشيال ميديا لا يتعدى سوى تقليد جورجينا روديجيز، خليلة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والتباهي بثروتها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

وافتتحت ياسمين صبري، عامها الجديد 2021، قبل أيام بصورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كآخر ظهور لها هي وزوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري والذي اشتهر بين المصريين منذ زواجهما هيفاء وهبي ثم طلاقه منها.

أسطول من السيارات الفارهة

وشاركت الممثلة صورتها مع زوجها، والتي يظهران فيها وهما يسيران أمام أسطول سياراتهما الفارهة، ومنها طراز “الرولز رويس”.

أما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فقام بمشاركة متابعيه على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي بنشره صورة له وهو يضع مقوم للرقبة، فيما يشير إلى تعرضه لإصابة ما، وعلق عليها بما نصه: “الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللي بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين”.

ياسمين صبري وجورجينا

وتستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري بمحاولة خلق حالة من التشابه بينها وبين جورجينا روديجيز، خليلة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بإطلالاتها المستمرة بوتيرة مشابهة لها، وبارتداءها لفساتين ومقتنيات مثلها، والتي كانت آخرها إطلالتها برفقة رونالدو في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن ياسمين صبري احتفلت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك قبل 4 أشهر من موعده الأصلي.

أحمد أبو هشيمة

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

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