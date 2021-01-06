فتاة عمانية
فتاة عمانية
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“شاهد” وافد مصري يُذل عُمانية ويجبرها على هذا الأمر.. لم تتحمل ما حدث وانفجرت باكية

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث مواطنة عُمانية حول ما تعرضت له من قبل شركة تعمل بها داخل السلطنة.

اعتذار للشركة!

وقالت الشابة العمانية في المقطع المتداول والذي رصدته (وطن): “هل يحق للشركة إنهاء خدمة مواطنة عمانية؟، بالأمس اجتمعوا فيني أربعة عمانيين وواحد وافد، طلبوا مني أعمل فيديو اعتذار للشركة وأحذف الفيديو السابق، الفيديو ما فيه أي تشهير للشركة”.

الوافد المصري والموظفة العُمانية

وتابعت: “بالنسبة للوافد المصري اللي معهم طلب مني أعمل فيديو اعتذار للمدير الهندي، والعمانيين الأربعة ساكتين، إهانة للعمانيين”.

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وأضافت: “وافد يهزئ مواطنة يذلها بالعمل ويطلبوا منها اعتذار عشان نفسيته وكرامته واليوم اجتمعوا فيا الستة وبدون أي كلام أعطوني نهاية خدمة”.

تفاعل المغردين وموجة غضب

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين تضامناً مع المواطنة العُمانية، مطالبين بضرورة المحاسبة وإعادة الاعتبار لأبناء الوطن.

وقال أحد المعلقين: “العشرات بل المئات، أين الشرفاء من يقتص لابناء الوطن في وطنهم يا جماعة تراه عطيتهم كثير وكثير ليت وصل الحال كذا.”

وتابع:”نتمنى تحريك دعوى قضائية وان يتحمل الادعاء العام حماية المواطنين، وإذا ثبت إهانه المواطنة ( العربي + الآسيوي)أقرب طيارة نتمنى تفاعل الغيورين من أبناء الوطن ع الممارسات”.

فيما قال آخر: “في قانون وزارة العمل لايحق للشركة أن تنهي خدمة العاملين لديها رسالتك وصليها إلى أقرب وزارة معكم أو بالقرب من عملك للي كنتي فيه وقدمي شكوه ضدهم عشان تاخذي حقك قلت لك في تغريدتك السابقه اللجؤ إلى القانون هوه الحل”.

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