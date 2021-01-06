“شاهد” وافد مصري يُذل عُمانية ويجبرها على هذا الأمر.. لم تتحمل ما حدث وانفجرت باكية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث مواطنة عُمانية حول ما تعرضت له من قبل شركة تعمل بها داخل السلطنة.

اعتذار للشركة!

وقالت الشابة العمانية في المقطع المتداول والذي رصدته (وطن): “هل يحق للشركة إنهاء خدمة مواطنة عمانية؟، بالأمس اجتمعوا فيني أربعة عمانيين وواحد وافد، طلبوا مني أعمل فيديو اعتذار للشركة وأحذف الفيديو السابق، الفيديو ما فيه أي تشهير للشركة”.

ماعطوني حقي تم انهاء خدمتي الوافد المصري يطلب مني فيديو اعتذار للوافد الهندي و العمانية الاربعه ساكتين اهانه للمواطن ان وافد يرفع صوته وايدة ويطلبو مني فيديو اعتذار #أعيثيني_السيدة_الجليلة_عهد_ابنتك_سلبً_حقها #جهينه_الحوسني pic.twitter.com/J2rMHkrdJ9 — جهينة الحوسني (@juhaina_alhosni) January 6, 2021

الوافد المصري والموظفة العُمانية

وتابعت: “بالنسبة للوافد المصري اللي معهم طلب مني أعمل فيديو اعتذار للمدير الهندي، والعمانيين الأربعة ساكتين، إهانة للعمانيين”.

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وأضافت: “وافد يهزئ مواطنة يذلها بالعمل ويطلبوا منها اعتذار عشان نفسيته وكرامته واليوم اجتمعوا فيا الستة وبدون أي كلام أعطوني نهاية خدمة”.

تفاعل المغردين وموجة غضب

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين تضامناً مع المواطنة العُمانية، مطالبين بضرورة المحاسبة وإعادة الاعتبار لأبناء الوطن.

وقال أحد المعلقين: “العشرات بل المئات، أين الشرفاء من يقتص لابناء الوطن في وطنهم يا جماعة تراه عطيتهم كثير وكثير ليت وصل الحال كذا.”

العشرات بل المئات، أين الشرفاء من يقتص لابناء الوطن في وطنهم يا جماعة تراه عطيتهم كثير وكثير ليت وصل الحال كذا. نتمنى تحريك دعوى قضائية وان يتحمل الادعاء العام حماية المواطنين، وإذا ثبت اهانه المواطنه ( العربي + الاسيوي)أقرب طيارة نتمنى تفاعل الغيورين من أبناء الوطن ع الممارسات — السعيد المخيني (@Sur2ever) January 6, 2021

وتابع:”نتمنى تحريك دعوى قضائية وان يتحمل الادعاء العام حماية المواطنين، وإذا ثبت إهانه المواطنة ( العربي + الآسيوي)أقرب طيارة نتمنى تفاعل الغيورين من أبناء الوطن ع الممارسات”.

فيما قال آخر: “في قانون وزارة العمل لايحق للشركة أن تنهي خدمة العاملين لديها رسالتك وصليها إلى أقرب وزارة معكم أو بالقرب من عملك للي كنتي فيه وقدمي شكوه ضدهم عشان تاخذي حقك قلت لك في تغريدتك السابقه اللجؤ إلى القانون هوه الحل”.

في قانون وزارة العمل لايحق للشركة أن تنهي خدمة العاملين لديها

رسالتك وصليها إلى أقرب وزارة معكم أو بالقرب من عملك للي كنتي فيه وقدمي شكوه ضدهم عشان تاخذي حقك

قلت لك في تغريدتك السابقه اللجؤ إلى القانون هوه الحل — شافي العدوي (@aladawi_shafi) January 6, 2021

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