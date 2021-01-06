“شاهد” كيف استغلت الكويتية فرح الهادي المصالحة “لأخذ اللقطة”؟

احتفلت الفاشينستا الكويتية المثيرة للجدل فرح الهادي بالمصالح الخليجية على طريقة خاصة بها، قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام.

فرح الهادي

وظهرت فرح الهادي بإطلالة غريبة مقسمة وجهها إلى نصفين نصف رسمت عليه العلم السعودي والنصف الآخر راسمة عليه العلم القطري وفوق جبينها كفين يتصافحان باللون الأبيض.

المصالحة الخليجية

وتفاعل متابعو فرح الهادي مع طريقتها في التعبير عن فرحتها بالمصالحة الخليجية، واتهمها البعض باستغلال المصالحة للفت الأنظار إليها بهذا السلوك الغريب.

ومساء الاثنين الرابع من يناير للعام 2021، أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد أزمة استمرت 3 سنوات.

العلا السعودية

وكانت مدينة العلا السعودية احتضنت أمس الثلاثاء القمة الخليجية الـ41 التي أعلن فيها إنهاء الأزمة الخليجية، وأكد بيانها الختامي ضرورة التكاتف والتضامن بين الدول الخليجية وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي.

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واحتفى مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني خلال قدومه على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.

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