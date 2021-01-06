تنبأ بشن حرب وأثار الرعب.. “شاهد” قيادي في حماس يحدث ضجة بما قاله عن تدمير غزة قبل نهاية الشهر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين حالة جدل واسعة، تسببت بها توقعات بنشوب حرب على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القادمة، تنبأ بها قيادي سابق في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

باسل صالحية الطيار

وخرج القيادي “باسل صالحية” الملقب بـ”الطيار” في مقطع فيديو أثار حالة من الجدل ورصدته “وطن”، زعم فيه أن الحرب على قطاع غزة ستكون قبل تاريخ 20 يناير من العام الحالي، حيث سيقوم “العدو الإسرائيلي والأمريكي بتوجيه ضربة لغزة ثم إلى إيران على الأغلب، واضعاً سيناريو مخيف للحرب تسبب بحالة من الهلع بين المواطنين الفلسطينيين.

مفاجأة في ضرب غزة

وتابع “صالحية” مزاعمه أن الاحتلال الإسرائيلي سيستخدم أسلوب المفاجأة كما ضرب غزة في العام 2008، وأن هناك جزء من الجيش الإسرائيلي سيخرج بلباس عسكري رسمي والجزء الآخر سيكون بلباس المقاومة الفلسطينية.

زي عسكري

وزاد القيادي السابق بالقسام أن “العدو الإسرائيلي قام بتفصيل زي عسكري ليستخدمه في هذه الحرب بشكل خاص، لكي يمنع المقاومة الفلسطينية من تقليده كما فعلت في العام 2014”.

حظر تجول كامل

وأضاف صالحية بحديثه أن الإسرائيليين سيقومون بفرض حظر تجول بشكل كامل على قطاع غزة، كي يصعب تحركات المقاومة الفلسطينية وزاد أن الاحتلال سيقوم بإلقاء منشورات من الطائرات للمواطنين، حيث سيقتل أي شخص سيتحرك على الأرض سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما سيمنع الإسعافات والحركة على الأرض.

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واستمر القيادي السابق في حماس بحديثه المثير الذي زعم أن مصدره قادة عسكريين كبار بحماس، بأنه لن يسمح لأحد أن يقوم بدفن الشهداء أو نقل الجرحى خلال الحرب من المدنيين، وأن الصليب الأحمر سيوزع أكياس لوضع الجثث فيها.

مواد مشتعلة

وأردف صالحية في حديثه الذي تسبب بموجة من الرعب بين المواطنين الفلسطينيين، بأن الإحتلال سيضخ مواد مشتعلة في الأنفاق الخاصة بالمقاومة ومن ثم يقوم بهدمها، وأن الجيش الإسرائيلي سيستخدم أسلحة “دمار شامل” تحت الأرض من أجل هدم الأنفاق.

وادعى صالحية أن الكشف عن مثل هذه المعلومات الأمنية والعسكرية هي لتهيئة الشعب الفلسطيني من أجل استقبال المعركة القادمة.

اعتقال الطيار

وبحسب مواقع محلية فلسطينية، أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أمن حماس اعتقل باسل صالحية (الدكتور أبو محمد صالحية) الذي قام بنشر مقاطع فيديو على موقع فيسبوك، ولاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن سيناريو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع المقبل على حد زعمه.

وأفادت المصادر، بأنه تم اعتقال “صالحية”، والملقب بعماد الطيار، بتهمة إثارة البلبلة وتخويف المجتمع.

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