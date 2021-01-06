لا يفعلها سوى الشياطين.. “شاهد” على ماذا عثر صيادون كويتيون بين الصخور وأثاروا ضجة واسعة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة عثور مجموعة من الصيادين على أعمال سحر وشعوذة، وطلاسم، ومصاحف، مخبأة بين الصخور في بحر الكويت.

أعمال سخرية بين الصخور

ويظهر أحد الصيادين بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يعرض للكاميرا ما عثروا عليه أثناء رحلة الصيد، ويقول: “اليوم الثلاثاء التاريخ 5/1/2021، هذه الأعمال السحرية محذوفة هنا بين الصخر، وهذا القرآن الكريم، وهذا عمل وتونا أبطلنا ثلاثة قبله”.

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صيادون

وتابع الصياد: “نداء للمسؤولين، ما يحدث خاطئ، وسيحاسبكم الله على ما يحدث، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأثار الفيديو غضب الكويتيين الذين طالبوا بتشديد الرقابة والمتابعة، ووضع القوانين الرادعة لهؤلاء المخربين.

مصادرة الطلاسم السحرية

هذا وتنتشر أعمال السحر في الكويت، وتنهال على البلاد من منافذ مختلفة، ولا يملك رجال الإدارة العامة للجمارك إلّا مصادرة الطلاسم السحرية في ظل عدم وجود قانون رادع يُجرّم ويغلّظ العقوبة بحق مَنْ يُقدِم على هذا الفعل.

ويقتصر الإجراء المتخذ على منع دخول البلاد في حال كان جالب هذه الطلاسم من الوافدين، وتوقيع إقرار تعهد بعدم تكرار هذا الأمر إذا كان من المواطنين، ولا يزال هناك أمل لدى رجال الجمارك معقوداً على تشريع جديد يتبناه أعضاء مجلس الأمة للحدّ من جلب هذه الأعمال والطلاسم المدمرة إلى البلاد.

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