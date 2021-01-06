“شاهد” سامبدوريا يُقدم هدية ثمينة للميلان ويحرم منافسه الإنتر من فرصة صدارة الدوري الإيطالي

أوقف فريق سامبدوريا الإيطالي المنافس الثاني على صدارة الترتيب ” الانتر ميلان”، بخسارته بهدفين مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” ملعب لويجي فيراريس” الإيطالي.

سامبدوريا وهدفي الشوط الأول

وجاء الهدف الأول من فريق سامبدوريا عن طريق لاعب الجناح الأيمن الإيطالي ” أنطونيو كاندريفا” 33 عاماً، في الدقيقة ال 23 من ركلة جزاء ارتكبها المنافس الانتر ميلان، بينما أحرز الهدف الثاني بواسطة المهاجم السنغالي “كيتا بالدي دياو” 25 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم سامبدوريا بهدفين نظيفين على الانتر دون رد.

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الهدية الثمينة للميلان

وفي الشوط الثاني، حاول فريق الانتر ميلان العودة إلى أجواء المباراة من جديد أمام منافسه المجتهد ” سامبدوريا”، ليسجل الوحيد له في المباراة في الدقيقة ال 65 عن طريق اللاعب الهولندي ” ستيفان دي فريج” 28 عاماً، لتنتهي أحداث اللقاء بين كلا الفريقين بفوز” سامبدوريا” بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحرم المنافس من صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مؤقتاً، ويعطي هدية للميلان الذي سيواجه ” يوفنتوس” الليلة، في مباراة قوية بين المنافسين.

اهداف لقاء || سامبدوريا 2-1 انتر || pic.twitter.com/lQQdPNfOzi — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalz4uu) January 6, 2021

ويحتل فريق الانتر ميلان في ثاني ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارته اليوم أمام سامبدوريا برصيد 36 نقطة، بينما يحتل المنافس والفائر فريق ” سامبدوريا”، في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، في ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز.

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