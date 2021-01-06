تسبب حديث للدكتور رياض عيد، الباحث في العلاقات الدولية عبر قناة “نبأ” الإخبارية، عن المصالحة الخليجية الأخيرة بين السعودية وقطر، بموجة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رياض عيد وابن سلمان

وقال الدكتور رياض عيد في مداخلته التي لاقت رواجاً واسعاً ورصدتها (وطن): “الحقيقة الرعب اللي عاشته دول الخليج عايشته مثل ما قال التقرير لأن الغاية أن يظهر محمد بن سلمان للرئيس بايدن أن السعودية مع المصالحات والحوار، طب لماذا لم تظهر هذه الرغبة ولم تكن موجودة إلا حين سقط الرئيس ترامب”.

د. رياض عيد باحث في العلاقات الدولية :

اذا كان #محمدبن_سلمان يظهر أنه مع #المصالحات والانفتاح ومع الحوار

لماذا لم تكن هذه الرغبة موجودة الا بعد ان سقط ترامب ؟

أين هو الحوار والانفتاح بالانتقام على ضرب #المطار في عدن و المجازر التي ارتكبتها السعودية بحق المدنيين ؟ pic.twitter.com/qYa7Yjbth2 — سيناء الهذلول (@pRX9i7Tl0sfRPd6) January 6, 2021

أين هو الحوار والقبول للآخر

وتابع: “أين هو الحوار والقبول للآخر والانفتاح بمعركتكم ضد اليمن، بانتقامكم على ضرب المطار في عدن، رد الفعل على المطار، ارتكبت مجازر بحق المدنيين السعودية، أين كان حقوق الإنسان”.

تطورات في الخليج العربي

وشهدت منطقة الخليج العربي تطورات سريعة خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع عقد قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي، والتي كان أولى ثمارها، الإعلان عن المصالحة السعودية القطرية وفتح الحدود البرية والجوية بين الطرفين.

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وتشهد مواقع التواصل منذ الأمس، حالة من الاحتفال والثناء على مشهد استقبال ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، والذي جاء على رأس وفد بلاده لحضور القمة في المدينة السعودية، في مشهد غائب منذ سنوات، بعد العام 2017، العام الذي تم فيه مقاطعة قطر وحصارها من قبل المملكة ومعها الإمارات والبحرين ومصر، وذلك بتهم دعم الإرهاب وغيرها من التهم التي نفتها الدوحة بشكل كامل.

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