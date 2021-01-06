تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديثاً لمواطن مصري يعمل في شركة الدلتا للأسمدة المصرية، يقول إنه “إرهابي” وذاهب لتسليم نفسه للحكومة، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة في الشارع المصري من تصرفات نظام السيسي.

معاكم الإرهابي إبراهيم علي

وقال المواطن في المقطع المتداول والذي رصدته (وطن): “معاكم الإرهابي إبراهيم علي، آه إرهابي .. زي ما الحكومة قالت كده، أنا بصوّر الفيديو ده بعد ما الحكومة راحت بيتي وكسرت شقتي وأخت أخويا وابنه”

"الحكومة راحت بيتي وكسرت شقتي".. أحد عمال "الدلتا للأسمدة" أثناء توجهه لتسليم نفسه بعد اتهامه بـ"الإرهاب" pic.twitter.com/SJokhC4TOi — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 6, 2021

إبراهيم علي موظف في شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

وتابع:”ليه بقى عشان أخوه إرهابي، تهمته إيه، عمل مصيبة، المصيبة اللي انا عملتها، أنا موظف في شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية اللي انتو عايزين تقفلوها، المصيبة الكبيرة إني كنت بدافع عن أكل عيشي وعيش عيالي”.

وتابع المواطن المصري في المقطع المتداول: “أنا في طريقي دلوقتي ورايح أسلم نفسي، المصنع عندكم خذوه أنا رايح أسلم نفسي وجاي لكم بالسكة أهو، بس أنا بكلم كل مصري بالبلد دي، أنا رايح أسلم بلدي عشان صاحب حق”

الجعان في مصر إرهابي

وأكمل:”منيش إرهابي زي البيه المخبر اللي سألوه بالشارع عندي ذنبو إيه اللي جايين تاخدوه دة قال لهم ده إرهابي، الجعان في مصر إرهابي، واللي مش لاقي ياكل إرهابي”.

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ردود فعل غاضبة

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث العامل بالشركة المصرية، معتبرين بأن تهمة الإرهاب باتت سهلة ويتم إلصاقها بأي شخص لا يروق للنظام المصري ولو بكلمة خرجت منه.

وعلق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “في مصر الكل إرهابي إلي أن يعلن النظام تصفيته”.

في مصر الكل إرهابي إلي أن يعلن النظام تصفيته — 😑مصري إلا جزيرتين😑 (@eslam19860abdo) January 6, 2021

أما معلق آخر فقال: “والله ما حد ارهابي غير المجرمين المخبرين اللي بيبلغوا عن الناس كل شارع بقي فيه مخبر منهم لله”.

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