“اقلب القدرة على فمها”.. “شاهد” ابنة شيرين عبدالوهاب تثير ضجة واسعة في أول اغنية لها

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لابنة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وهي تغني لأول مرة، وتنافس والدتها بالإحساس.

وظهرت هنا، ابنة شيرين عبدالوهاب الصغرى، بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تؤدي أغنية إنجليزية بصوت عذب وإحساس عالي دون أي أخطاء.

موهبة ابنة شيرين

وتبين لاحقاً أن الفيديو تم تصويره في منزل شيرين عبدالوهاب، حيث تخصص الفنانة استديو خاص بها في المنزل بميكرفون محترف، وتظهر صورتها على الأرض في إطار كبير.

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وتفاعل الناشطون مع صوت هنا، مؤكدين أن لها مستقبلاً فنياً باهراً، كما طالبوا شيرين عبدالوهاب بعمل مشترك مع ابنتها التي لم تكن الأضواء تتجه عليها كما شقيقتها الأكبر مريم، لكنها نجحت في ذلك بعد هذا الفيديو.

شمس تهاجم شيرين

وفي سياق آخر، تصدرت شيرين عبدالوهاب التريند منذ أيام بعد انتقاد شمس الكويتية لها بخصوص تصريحات أدلت بها شيرين منذ فترة .

وقالت شمس الكويتية في لقاء عبر برنامج “سندريلا” عبر قناة atv أن شيرين ليس لديها وعي، قائلة: “إن أكثر ما استفزني في تصريحات شيرين كلمة العوانس ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس”.

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وقالت شمس إنها ترى أنه لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج، واعتبرت أن أغلب الفنانات ليس لديهنّ ثقافة مضيفة: “لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد”.

طلاق شيرين وحسام حبيب

والشهر الماضي خرجت شائعات عديدة تفيد بانفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث انتشرت الشائعات أن هناك خلافا كبيرا دب بين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، وأنهما بالفعل انفصلا، إلا أن شيرين ظهرت حينها على “تويتر”، وقالت “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير”

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تخرج فيها شائعات ضد الفنانين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب تفيد بطلاقهما، وانفصالهما. حيث ظهرت من قبل نفس الشائعة، وحرصت شيرين على نفيها، وكذلك الفنان المقرب من الزوجين أحمد سعد.

من ناحية أخرى، تخطت أغنية “مش قد الهوى” التى طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب في أبريل الماضي. الـ 9 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

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