تصدرت ابنة الفنانة المصرية روبي نتائج البحث بعد انتشار صور جديدة لها، تزامنا مع ظهور والدتها مع إسعاد يونس عبر برنامج “صاحبة السعادة” برأس السنة، وتأديتها وصلات رقص ساخنة.

ابنة روبي

وفي أول ظهور لها في هذه المرحلة العمرية، خطفت ابنة روبي، طيبة، الأنظار بأحدث إطلالتها، حيث ظهرت بملامح متطابقة مع والدتها أدهشت الجمهور ليتداولوا صورها معبرين عن إعجابهم بجمال الطفلة التي تحولت إلى نسخة من روبي.

إحياء اغنية المراهقة مره ثانية من روبي pic.twitter.com/RpkXQ4IAdE — نورا ديكتيوتا (@DictNo) January 2, 2021

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور ابنة روبي ووضعها جوار صورة الفنانة المصرية لتبرز المقارنة تطابق ملاحهما وسط دهشة من عشاق الفنانة المصرية.

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روبي باظت خالص

وليلة رأس السنة استضافت إسعاد يونس روبي ومغني الراب ويجز، في حلقة احتفالية بالعام الجديد 2021، شاركت فيها روبي مع ويجز بغناء أغنية “باظت خالص” على مسرح البرنامج.

انا بحب روبي اوى بجد😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Yvt7oHva2j — 𝓔𝓶𝓪𝓷 (@__eman__74) January 2, 2021

روبي: ليه بيداري كده

كما غنت روبى أغنيتها الشهيرة “ليه بيدارى كده” كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.

إحياء اغنية المراهقة مره ثانية من روبي pic.twitter.com/RpkXQ4IAdE — نورا ديكتيوتا (@DictNo) January 2, 2021

رقصة روبي

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير مع رقصة روبي مع مغني الراب ويجز خلال تأدية الأغنية، مطلقين المئات من التغريدات الساخرة والكوميدية حول الأغنية والأداء الذي قامت به روبي خلال الحلقة.

ويرتبط اسم روبي دائما بالإغراء والأنوثة خاصة أنه كانت أولى أعمالها الناجحة كانت أغنية «ليه بيداري» الأغنية المحفورة في ذاكرة الكثير من الشباب وارتباطها بالإغراء.

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