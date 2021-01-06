منح أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية أحمد الناصر الصباح وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى على جهوده في إتمام المصالحة الخليجية بين دول الحصار وقطر والتي توجت بتوقيع الاتفاق بين الدولة الأربعة والدوحة أمس الثلاثاء.

تكريم وزير الخارجية

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، أمير الكويت وهو يكرم وزير الخارجية، قائلاً: “قمت بمجهود يسجل في التاريخ، والمجهود تشكر عليه وتنقلك من بلد لبد، وبارك الله فيك وجهودك وتضحياتك تسجل بالتاريخ”، فيما أكد وزير الخارجية أن ذلك واجباً عليه وأن كل ما تحقق بتوجيهاته.

فيديو/ سمو الأمير «حفظه الله ورعاه» يمنح وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى: قمت بمجهود يُسجل في التاريخ. pic.twitter.com/2glJyehKVt — المجلس (@Almajlliss) January 6, 2021

الأمير نواف استقبل وزير خارجيته

جاء ذلك، خلال استقبال الأمير نواف الأحمد وزير الخارجية في قصر بيان بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث منحه الوسام تقديراً لجهوده المميزة في إنهاء أزمة حصار قطر التي اقتربت على عامها الرابع.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يمنح معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى نظير جهوده المميزة

الخبر كامل : https://t.co/0clx6K6hDp pic.twitter.com/RmjT7cgf4R — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) January 6, 2021

جهود مميزة في اتمام المصالحة

واعتبر أمير الكويت، التكريم بمثابة تقدير للوزير على جهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة لبلاده وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية.

الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الكويتي بذل في الآونة الأخيرة جهوداً استثنائية وانتقل بين دول الحصار وقطر، حيث توجت تلك الجهود بإعلان السعودية فتح الحدود البرية والجوية أمام قطر، والتوافق على إنهاء الحصار وذلك باتفاق جرى توقيعه بقمة العلا التي أقيمت في السعودية أمس الثلاثاء.

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