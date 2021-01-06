“دينا الشربيني تلطم على وجهها” .. هل وقع عمرو دياب في غرام هذه الحسناء التي احتضنته في دبي؟!

أثار الفنان المصري عمرو دياب جدلاً واسعاً بعد انتشار صورته مع فتاة حسناء، في اعقاب الأنباء التي تتحدث عن انفصاله عن حبيبته دينا الشربيني.

وكانت البداية حين نشر الشاعر المصري خالد تاج الدين صورة عبر حسابه على “فيسبوك لعمرو دياب، برفقة فتاة حسناء خلال تواجده في دبي، وعلق عليها مقتبساً أغنية الهضبة “حلوة البدايات”.

وأثارت الصورة شكوك الجمهور حول ارتباط “الهضبة” بهذه السرعة بعد انتهاء علاقته بدينا الشربيني، فجاء في أحد التعليقات: “عمرو دياب تقريبا كدا بيطبق أغنية (شكرا)، شكرا كدا للي سابنا واللي استقبل عتابنا”.فيما سخر آخر بقوله: “ما ببيضيعش وقت”.

وأعربت أخرى عن حزنها بسبب مصير دينا الشربيني، وعلقت: “المسكينة اللي كانت تمسحله عرقه وين راحت؟”.

واقتبس آخر تعليقه من أغنية عمرو دياب قائلاً: “ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة”.

من هي الحسناء التي ظهرت مع الهضبة؟!

وتبين لاحقاً أن الفتاة التي ظهرت مع الفنان المصري هي ملكة جمال “لاتفيا” السابقة وتُدعى كارولينا زوبروفا، وتعد من أشهر مدونات الموضة على موقع “إنستجرام”، ويتابعها في حسابها الخاص أكثر من 200 ألف متابع.

ونشرت كارولينا زوبروفا عبر حسابها على “انستجرام” نفس الصورة التي جمعتها بعمرو دياب وعلقت عليها: “قابلت هذا الشاب الرائع المبتسم، هل سمعتم ألبومه الجديد؟ ماهي أغنيتكم المفضلة؟”.

كما تبين أن كارولينا طلبت التقاط سيلفي مع الفنان أثناء احتفاله برأس السنة في دبي، وتوقع المتابعون أن سماح عمرو دياب بتداولها بهدف استفزاز دينا الشربيني.

“دياب ودينا الشربيني” في دبي معاً!

وخلال رأس السنة، أثار الفنان المصري ودينا الشربيني، جدلاً بين الجمهور حين تبين أنهما استقبلا العام الجديد 2021 بتواجدهما في دبي، وسط توقعات بأن ذلك لم يكن صدفة، وأنهما قد اجتمعا وتصالحا.

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وأثارت صورتان مختلفتان للثنائي، تكهنات بقرب عودتهما، ففي الصورة الأولى التي نشرتها الفنانة سلمى أبو ضيف، ظهرت بها دينا الشربيني معها وهما يحتفلان بالعام الجديد.

أما الصورة الثانية، فقد نشرها الفنان المصري وتجمعه بالنجم اللبناني راغب علامة في الإمارات وعلق عليها: “دائماً سعيد لمقابلتك”.

وتوقع الجمهور أن هناك بوادر صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني متمنين لهما أن يكون 2021 عام عودتهما سوياً، بينما رجح آخرون أنها تطارده من مكان لآخر، ليعود لها.

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