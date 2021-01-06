بعد أن أصبحت مقصداً للزُناة وبيت الدعارة الاكبر .. حدث مُخزي في دبي للمرّة الأولى!

بعد أن أصبحت مقصداً للزُناة وبيت الدعارة الاكبر في الشرق الأوسط، كشفت تقارير إخبارية أن دبي ستستضيف المؤتمر الدولي حول “الهوية الجنسية وحقوق المثليين” في مايو المقبل.

الإمارات تعدّل قوانينها!

وأعلنت الإمارات في نوفمبر 2020 عن “إصلاح شامل” لقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في البلاد.

وتسمح التعديلات الجديدة للأزواج غير المتزوجين بالتعايش، وتخفيف القيود المفروضة على الخمر، وتجريم ما يسمى “جرائم الشرف”.

وتضمنت “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات، وإلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً: إسرائيليون يقصدون الامارات من أجل ممارسة الجنس في دبي

وشملت التعديلات “إلغاء العقوبات المفروضة على استهلاك الكحول والمبيعات والحيازة لمن يبلغون من العمر 21 عامًا وأكثر”.

وتضمنت التعديلات تعديلا آخر يسمح بـ”معاشرة الأزواج غير المتزوجين”.

وحول توقيت صدور التعديلات، قالت وكالة أسوشيتد برس إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب صفقة تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

يشار الى أن تحقيقاً أجري واذيع في التلفزيون اليوناني كشف عن أن دبي وحدها بها 45 ألف امرأة عالقة في شبكات الدعارة .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..